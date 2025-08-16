augusztus 16., szombat

Ne ijedjen meg, ha változik a csapvíz színe vagy íze, figyelmeztet a szolgáltató

Címkék#Kiskunvíz Kft.#ivóvíz#Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. (Kiskunvíz)#tájékoztatás

A következő napokban Bács-Kiskun több településén is ivóvízhálózat-fertőtlenítési és hálózattisztítási munkát végez a Kiskunvíz.

Várkonyi Rozália

2025. augusztus 21. és augusztus 31. között ivóvízhálózat-fertőtlenítési és hálózattisztítási munkát végeznek Kalocsa, Bátya, Fajsz, Dusnok, Szakmár, Szakmár Alsóerek, Szakmár Felsőerek, Újtelek, Homokmégy, Homokmégy Mácsa, Homokmégy Halom, Homokmégy Hillye, Homokmégy Alsómégy, Öregcsertő, Öregcsertő Csornapuszta, Drágszél, Miske, Harta, Dunapataj, Ordas, Géderlak, Dunaszentbenedek, Uszód, Foktő településen – olvasható a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. közleményében.

Fura színű víz folyik a csapból
Ingadozhat a víz minősége is a következő napokban
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mint írják, a a fenti időszakban számítani kell a víz minőségének esetleges ingadozására, ami azonban annak fogyaszthatóságát nem befolyásolja!

Kérik, hogy az az éjszakai órákra előreláthatóan szükséges mennyiségű ivóvizet előzetesen tároljunk el.

 

 

