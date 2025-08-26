augusztus 26., kedd

Iskolakezdés

3 órája

„A zenetanulás jobban megtérül, mint bármi más” – érdemes délutáni szakkörként választani

Címkék#zene#zenetanulás#oktatás#iskolakezdés

A zene mindenkié, és a zenei nevelés már gyerekkorban fontos, hogy elkezdődjön. Mondta egykoron Kodály Zoltán. Közeleg az iskolakezdés, ennek apropóján arra voltunk kíváncsiak, miért érdemes zenei képzésekre beíratni a gyerekeket délutáni elfoglaltságként.

Sebestyén Hajnalka

Kecskeméten a Kodály Iskola mellett az M. Bodon Pál Zeneiskola a hangszeres képzés fellegvára. Igazgatójával, Miklósné Faragó Csillával arról beszélgettünk, milyen pluszt nyújt a zene a fiataloknak. Az iskolakezdés kapcsán arra is rákérdeztünk, mennyire kell mélyen zsebbe nyúlnia a szülőnek, ha minőségi zenei oktatást szeretnének. 

zenei képzés az iskolakezdésre
Miklósné Faragó Csillával arról beszélgettünk, milyen pluszt nyújt a zene a fiataloknak
Fotó: Beküldött fotó 

A zene által hatékonyabb problémamegoldásra képesek a gyerekek 

– Milyen hatása lehet a zene, a zenetanulás a gyermekekre?

A zene kulcsfontosságú szerepet játszhat a gyermekek fejlődésében, mely kihat későbbi életük szociális és kommunikációs készségeire is. Pozitív hatása rendkívül sokrétű, és a legjobb, ha minél korábban kezdjük meg a gyermekek zenei nevelését.

– Mondana konkrétumokat?

– Általánosságban a kreativitás mellett pozitív hatása van az intelligencia és motoros készségek terén. A zene segít a két agyfélteke összekapcsolásában, ezáltal hatékonyabb problémamegoldásra lesznek képesek a gyerekek. A zenetanulás hatására javul a felfogóképességük, memóriájuk és összpontosítási készségük, melyek jobb tanulmányi eredményhez vezetnek az iskolában

Ráadásul a muzsikálás örömén túl a zenetanulás fejleszti a logikus gondolkodást, a koncentrációt, az önbizalmat, a szellemi és fizikai állóképességet, a kapcsolatteremtési és együttműködési képességet. 

Megtanítja a gyerekeket a fegyelmezett, rendszeres munkára. Segít az érzelmeik kifejezésében és bővíti az általános műveltségüket. Vallom: a zenetanulás idővel jobban megtérül, mint bármi más.

közeleg az iskolakezdés
Iskolakezdés kapcsán érdemes elgondolkodni a zenetanuláson
Fotó: Beküldött fotó

Ennyi a végösszeg, ha a zenetanulást választja a család

– Mennyibe kerül a zenei oktatás egy család számára?

– Az M. Bodon Pál Zeneiskola fő célja Kodály Zoltán szemlélete szerint, hogy mindenki lehetőséget kapjon a zenetanulásra, valamint a tanulók számára biztosítsuk készségeik, képességeik fejlesztését, alkotó és önkifejező képességeik kibontakozását, tehetségük gondozását. Szerencsére az állami támogatások révén mindezt nagyon pénztárcabarát módon tudjuk biztosítani. Félévente kérjük a térítési díjat, mely magában foglalja a hangszeres oktatást, a kamaraórákat, a kötelező tárgyat az előképző után, valamint a zongorás próbát, hogy a hangversenyen zongorakísérettel tudjon mindenki fellépni. Az új tanévben a 18 év alatti hangszeres növendékek számára 14 ezer forint lesz annak, aki 5-ös zenei átlaggal rendelkezik. A csoportos szolfézs előképző pedig félévre 8300 forint. A képzéseink nyitottak, jellemzően hozzánk azok járnak, akik nem Kodály iskolások, de szeretnének hangszeres oktatásban részt venni. A Bihar utcai főépületünkön kívül számos kihelyezett tagozatunk van városon belüli iskolákban, valamint Orgoványon és Felsőlajoson is. 

Segítenek az ideális hangszer kiválasztásában

– Csoportban vagy egyénileg érdemes hangszeren tanulni?

– Számunkra kiemelten fontos az egyénre szabott, lehető legjobb hangszeres és elméleti tudás elsajátítása, továbbá a zeneértő- és szerető társadalom nevelése. Növendékeink heti kétszer félórában hangszeres és heti kétszer 45 percben hangszertanulást segítő elméleti képzést kapnak. Az elméleti órák csoportosak, de a hangszeresek egyéni oktatással történnek.

– Hogyan választhatják ki a legjobb hangszert a gyerekek?

– A zenetanulás első szakasza a szolfézs előképzős csoportokban történik. Sok játék, mozgás, gyermekdal segítségével itt ismerkednek meg a növendékek a zenei írás-olvasás alapelemeivel. 

Az előképzős csoportokban folyó munka megalapozza a későbbi eredményes hangszertanulást, melyet általában 9 éves kor körül kezdhetnek el a gyerekek. 

Szaktanáraink segítenek a hangszerválasztásban. A hangszertanulást az első négy évben heti 2x45 percben a kötelező szolfézs tárgy egészíti ki. A szolfézstanulás segíti a zenei írás-olvasási készségek, a zenei hallás és a memória fejlesztését. Ezután a tanítványok többféle kötelező tárgy közül választhatnak: zeneirodalom, kórus, kis vonós zenekar, vonószenekar, gitárzenekar, fuvolazenekar, fúvószenekarok és szaxofon együttes.

Rendszeresen felléphetnek a növendékek

– Egy gyermek hány év után éri el azt a szintet, hogy közönség előtt játsszon?

– Ez függ a tehetségétől, a szorgalmától, a választott hangszertől is. Nálunk a zenetanuláshoz már szinte a kezdetektől hozzátartozik a nyilvánosság előtti szereplés. Ez célt ad a napi gyakorláshoz, valamint a szülők, barátok számára lehetőséget nyújt, hogy kövessék a gyerekek hangszeres tudásának fejlődését. Hangversenytermünkben gyakran vannak kisebb-nagyobb zenés rendezvények, ünnepi alkalmak. Emellett tanítványaink városi programokon is fellépnek.

Iskolakezdés kapcsán érdemes elgondolkozni a zenetanuláson

– Melyik hangszeren lehet leghamarabb megtanulni zenélni?

– A tanáraink mindig törekednek arra, hogy minél előbb élményt tudjanak nyújtani a gyerekeknek. Az idő nagyon gyerekfüggő. Talán a legnehezebb, a leghosszabb időt a vonós hangszerek igénylik. De van, aki már az első év végén vonóval tud játszani, van, aki csak pengetve. Természetesen minden hangszernek megvan a nehézsége és a szépsége is.

– Melyek a legnépszerűbb hangszerek?

– A zongora, a gitár és az ütősök. Korábban a fuvola is ide tartozott, de az most kicsit lecsúszott a dobogóról.

zenetanulás és iskolakezdés
A fuvola is a legnépszerűbb hangszerek közé tartozott
Fotó: Beküldött fotó

 

 

