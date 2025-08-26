„A zenetanulás jobban megtérül, mint bármi más” – érdemes délutáni szakkörként választani

Kecskeméten a Kodály Iskola mellett az M. Bodon Pál Zeneiskola a hangszeres képzés fellegvára. Igazgatójával, Miklósné Faragó Csillával arról beszélgettünk, milyen pluszt nyújt a zene a fiataloknak. Az iskolakezdés kapcsán arra is rákérdeztünk, mennyire kell mélyen zsebbe nyúlnia a szülőnek, ha minőségi zenei oktatást szeretnének.

A zene által hatékonyabb problémamegoldásra képesek a gyerekek

– Milyen hatása lehet a zene, a zenetanulás a gyermekekre?

– A zene kulcsfontosságú szerepet játszhat a gyermekek fejlődésében, mely kihat későbbi életük szociális és kommunikációs készségeire is. Pozitív hatása rendkívül sokrétű, és a legjobb, ha minél korábban kezdjük meg a gyermekek zenei nevelését.

– Mondana konkrétumokat?

– Általánosságban a kreativitás mellett pozitív hatása van az intelligencia és motoros készségek terén. A zene segít a két agyfélteke összekapcsolásában, ezáltal hatékonyabb problémamegoldásra lesznek képesek a gyerekek. A zenetanulás hatására javul a felfogóképességük, memóriájuk és összpontosítási készségük, melyek jobb tanulmányi eredményhez vezetnek az iskolában.

Ráadásul a muzsikálás örömén túl a zenetanulás fejleszti a logikus gondolkodást, a koncentrációt, az önbizalmat, a szellemi és fizikai állóképességet, a kapcsolatteremtési és együttműködési képességet.

Megtanítja a gyerekeket a fegyelmezett, rendszeres munkára. Segít az érzelmeik kifejezésében és bővíti az általános műveltségüket. Vallom: a zenetanulás idővel jobban megtérül, mint bármi más.

Iskolakezdés kapcsán érdemes elgondolkodni a zenetanuláson

Ennyi a végösszeg, ha a zenetanulást választja a család

– Mennyibe kerül a zenei oktatás egy család számára?

– Az M. Bodon Pál Zeneiskola fő célja Kodály Zoltán szemlélete szerint, hogy mindenki lehetőséget kapjon a zenetanulásra, valamint a tanulók számára biztosítsuk készségeik, képességeik fejlesztését, alkotó és önkifejező képességeik kibontakozását, tehetségük gondozását. Szerencsére az állami támogatások révén mindezt nagyon pénztárcabarát módon tudjuk biztosítani. Félévente kérjük a térítési díjat, mely magában foglalja a hangszeres oktatást, a kamaraórákat, a kötelező tárgyat az előképző után, valamint a zongorás próbát, hogy a hangversenyen zongorakísérettel tudjon mindenki fellépni. Az új tanévben a 18 év alatti hangszeres növendékek számára 14 ezer forint lesz annak, aki 5-ös zenei átlaggal rendelkezik. A csoportos szolfézs előképző pedig félévre 8300 forint. A képzéseink nyitottak, jellemzően hozzánk azok járnak, akik nem Kodály iskolások, de szeretnének hangszeres oktatásban részt venni. A Bihar utcai főépületünkön kívül számos kihelyezett tagozatunk van városon belüli iskolákban, valamint Orgoványon és Felsőlajoson is.