1 órája
Újabb nagyértékű adományt rakhattak a Varázstáskákba – galériával
Sikeresen zárult Kecskeméten az idei Varázstáska jótékonysági tanszergyűjtő akció. A rászoruló 161 család még iskolakezdés előtt, várhatóan hétfőn kapja kézhez az írószerekkel, füzetekkel, tanszerekkel teli táskákat.
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata több civil szervezettel együttműködve 2020-ban indította útjára a „Varázstáska” jótékonysági tanszergyűjtő akciót a nehéz helyzetbe került családok megsegítésére. Idén augusztus 1–21. között hat ponton, írószereket kínáló üzletek standjain fogadták az adományokat. Az iskolakezdéshez szükséges tanszereket személyre szabottan állították össze minden gyermek igényeinek, iskolai elvárásainak megfelelően.
Az iskolakezdést segítő Varázstáskába újabb adomány érkezett
Az önzetlen családok mellett cégek, vállalkozások és civil szervezetek is nagyban hozzájárultak az adománygyűjtés eredményességéhez. Az önkéntesek megkezdték a csomagokat összeállítását a rászoruló családok számára, a munkálatoknak a Hírös Agóra Ifjúsági Otthon Tükörterme adott helyet.
Az utolsó napon a helyszínen a kecskeméti Hírös Sport Nonprofit Kft. ügyvezetője, Kispál Balázs is átadta a társaság adományát, tíz iskolatáskát, telepakolva tanszerekkel. A cég sokadik alkalommal csatlakozott a jótékonysági kezdeményezéshez. A tíz táskát a Varázstáska önkéntesei közül Golovics Mónika, az Egyedülálló Szülők Klubjának vezetője, valamint Árkosi Csilla, az Együtt a Kecskeméti Családokért Egyesült képviselője vette át.
Varázstáska akció KecskemétenFotók: Sebestyén Hajnalka
