augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kecskemét

1 órája

Újabb nagyértékű adományt rakhattak a Varázstáskákba – galériával

Címkék#adomány#iskolakezdés#tanszer#Varázstáska

Sikeresen zárult Kecskeméten az idei Varázstáska jótékonysági tanszergyűjtő akció. A rászoruló 161 család még iskolakezdés előtt, várhatóan hétfőn kapja kézhez az írószerekkel, füzetekkel, tanszerekkel teli táskákat.

Sebestyén Hajnalka

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata több civil szervezettel együttműködve 2020-ban indította útjára a „Varázstáska” jótékonysági tanszergyűjtő akciót a nehéz helyzetbe került családok megsegítésére. Idén augusztus 1–21. között hat ponton, írószereket kínáló üzletek standjain fogadták az adományokat. Az iskolakezdéshez szükséges tanszereket személyre szabottan állították össze minden gyermek igényeinek, iskolai elvárásainak megfelelően. 

Varázstáska akció Kecskeméten az iskolakezdés előtt
A rászoruló családok még iskolakezdés előtt kapják meg az írószerekkel, füzetekkel, tanszerekkel teli táskákat
Fotó: Sebestyén Hajnalka

Az iskolakezdést segítő Varázstáskába újabb adomány érkezett

Az önzetlen családok mellett cégek, vállalkozások és civil szervezetek is nagyban hozzájárultak az adománygyűjtés eredményességéhez. Az önkéntesek megkezdték a csomagokat összeállítását a rászoruló családok számára, a munkálatoknak a Hírös Agóra Ifjúsági Otthon Tükörterme adott helyet.

Az utolsó napon a helyszínen a kecskeméti Hírös Sport Nonprofit Kft. ügyvezetője, Kispál Balázs is átadta a társaság adományát, tíz iskolatáskát, telepakolva tanszerekkel. A cég sokadik alkalommal csatlakozott a jótékonysági kezdeményezéshez. A tíz táskát a Varázstáska önkéntesei közül Golovics Mónika, az Egyedülálló Szülők Klubjának vezetője, valamint Árkosi Csilla, az Együtt a Kecskeméti Családokért Egyesült képviselője vette át.

Varázstáska akció Kecskeméten

Fotók: Sebestyén Hajnalka

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu