Újabb nagyértékű adományt rakhattak a Varázstáskákba – galériával

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata több civil szervezettel együttműködve 2020-ban indította útjára a „Varázstáska” jótékonysági tanszergyűjtő akciót a nehéz helyzetbe került családok megsegítésére. Idén augusztus 1–21. között hat ponton, írószereket kínáló üzletek standjain fogadták az adományokat. Az iskolakezdéshez szükséges tanszereket személyre szabottan állították össze minden gyermek igényeinek, iskolai elvárásainak megfelelően.

A rászoruló családok még iskolakezdés előtt kapják meg az írószerekkel, füzetekkel, tanszerekkel teli táskákat

Fotó: Sebestyén Hajnalka

Az iskolakezdést segítő Varázstáskába újabb adomány érkezett

Az önzetlen családok mellett cégek, vállalkozások és civil szervezetek is nagyban hozzájárultak az adománygyűjtés eredményességéhez. Az önkéntesek megkezdték a csomagokat összeállítását a rászoruló családok számára, a munkálatoknak a Hírös Agóra Ifjúsági Otthon Tükörterme adott helyet.

Az utolsó napon a helyszínen a kecskeméti Hírös Sport Nonprofit Kft. ügyvezetője, Kispál Balázs is átadta a társaság adományát, tíz iskolatáskát, telepakolva tanszerekkel. A cég sokadik alkalommal csatlakozott a jótékonysági kezdeményezéshez. A tíz táskát a Varázstáska önkéntesei közül Golovics Mónika, az Egyedülálló Szülők Klubjának vezetője, valamint Árkosi Csilla, az Együtt a Kecskeméti Családokért Egyesült képviselője vette át.