A Varázstáska megkönnyíti az iskolakezdést, bárki segíthet a rászoruló gyerekeknek – galériával, videóval

Segítség az iskolakezdéshez

A sikeres jótékonysági gyűjtést idén is folytatják a korábbi együttműködő partnerekkel közösen. Jelenleg 161 rászoruló gyermek családja részéről érkezett be igény. A gyűjtés augusztus 1. és augusztus 21. között zajlik. Minden adományt örömmel fogadnak, legyen az néhány toll vagy füzet, de komplett tanszercsomagokat is összeállítanak. A gyűjtőpontokon önkéntesek segítik a felajánlott tanszerek átvételét, melyből kiveszik a részüket a fiatalok és a nyugdíjasok egyaránt.

A jól bevált hat gyűjtőpont

Kecskeméten idén is hat gyűjtőponton adhatók le az adományok a rászoruló családoknak, ugyanott, ahol az eddigi esztendőkben: Auchan Áruház, Tesco Áruház, kis Tesco Áruház, Kiss Firka Kft. Nyomtatvány szaküzlet, Malom Központ – Malom Írószer, Alföld Áruház papír-írószer osztály.

A Varázstáska jótékonysági akcióban együttműködő szervezetek: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata; Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület; Együtt a Kecskeméti Családokért Alapítvány; Trendalelke Vállalkozónői Közösség; Hírös Fiatalok Egyesülete; Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.; Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége.