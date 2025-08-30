Az idei iskolakezdés különösen fontos a polgármester számára

Az iskolakezdés Kecskemét polgármestere számára most különösen fontos, hiszen kisebbik lánya első osztályos lesz. A beszélgetés során Szemereyné dr. Pataki Klaudia mesélt a tanszervásárlásukról is.

Különösen fontos az iskolakezdés Kecskemét polgármestere, Szemereyné dr. Pataki Klaudia számára

Fotó: Rádió 1 Gong

Szeptember 1-jén iskolakezdés

Szemereyné dr. Pataki Klaudia számadatokat is megosztott az iskolakezdés kapcsán.

– Kecskeméten nagyon sok iskola működik, a képzési struktúrájuk széles spektrumot ölel fel. Az általános-, középiskolákban, és az egyetemen mintegy 25 ezer diák, hallgató kezdi meg a tanévet. Ennek megoszlása: 18 ezerre tehető az általános iskola, középiskola tanulóinak száma, a Neumann Egyetemen már meghaladják az 5000 fős hallgatói létszámot. Mindezek mellett van több olyan magániskola, illetve egyetemi képzés kihelyezett tagozata a városban, amelyek diáklétszáma további 2000 főt kitesz.

Jövő héttől felbolydul a város, visszatér az élet, mely a városi közlekedésen is érződik majd.

Nem csekély mennyiségű iskolás, középiskolás, egyetemista a szülőkkel együtt fog megmozdulni pontosan egy időben, reggel és délután

– tette hozzá a polgármester.

A polgármester lánya is beül az iskolapadba

Sokaknak az iskola egy teljesen új korszakot jelent, például a kis elsősöknek, iskolát váltóknak, középiskolát vagy egyetemet kezdőknek. A polgármester kisebbik lánya, Szelina most lesz első osztályos.

– Újraélem az elsős édesanyák szerepét. A napokban mentem el az írószerbe bevásárolni. Szerencsére kaptunk egy egységcsomagot, amit a tanító néni meghatározott. Így azért könnyebb volt, de még egy-két kiegészítő kellett. Sikerült az írószer kedves munkatársával közösen újragondolni, hogy mi is volt tizen-x évvel ezelőtt, amikor a nagyobbik lányom volt elsős. Most valóban nagy kihívás mindenki számára, hogy a megfelelő felszerelést beszerezze. Minden szempontból, gondolva a kiegészítő foglalkozásokra is – mondta Szemereyné dr. Pataki Klaudia.

A Varázstáska idén is sikeres volt

Hétfőn zárult az önkormányzat és a civil szervezetek közös Varázstáska jótékonysági akciója, amely minden évben iskolakezdés előtt segíti a hátrányos helyzetben lévő szülőket, gyermekeket.

Egy nagyon jó összefogás alakult ki. A Városi Szociális Közalapítvány viszi ezt a kérdést nagyon régóta, a leghátrányosabb, legrászorultabb családokat segítettük.

– Ezt a kört ki tudtuk egészíteni, széles civil összefogással. 2020 óta minden évben megrendezzük a Varázstáskát. Most is több száz családnak tudtunk segíteni olyan hasznos iskolaszerekkel, melyek tényleg szükségesek az iskolakezdéshez vagy az iskolába járáshoz. Nemcsak az elsősök, hanem a nagyobb korosztály is sok hasznos tanszert, iskolaszert vehetett át – jegyezte meg a város első embere.