Állatok, hercegnők, sportautók – idén ezek hódítanak a tanszereknél – fotók

Kecskeméten az Alföld Áruház évtizedek óta az egyik legnépszerűbb célpont az írószer vásárlásakor. Iskolakezdés előtt, nyáron családok sokasága választja, mert tudja, hogy ha minőséget akar, akkor nem elégedhet meg az üzletláncok olcsó akciós kínálatával. Idén is méltán felveszi a versenyt a több mint 50 éves áruház.

A legtrendibb tanszerek várják a diákokat az iskolakezdésre

Fotó: Bús Csaba

Az állatos cuccok hódítanak

Jó érzés végig sétálni a papír-írószer osztályon. Bőséges a választék és trendi. Vezsenyi Ida, a papír-írószer osztály vezetője kalauzolt el minket a polcok között. Rámutatott: idén is az állatos, kutyás, cicás, lovas minták hódítanak füzetben, tolltartóban, tornazsákban és iskolatáskában egyaránt. A fiúknál még menő a futball és a Lamborghini, a lányoknál pedig a hercegnők. Ugyanakkor megtalálhatók a retró piros kockás, kék csíkos, zöld sima és lila énekfüzetek is.

A felnőttek is keresik a füzeteket saját részükre, hiszen napjainkban sokan munka mellett is végeznek tanfolyamokat, melyekhez a tableteken túl füzetekre is olykor szükség van.

Ma már a minőség nem feltétlenül jár együtt a drágasággal

Akciós füzetekkel csábítják a vásárlókat a nagy multik. Míg régen, évekkel ezelőtt sokan úgy vélték, az Alföld Áruházban nagyon jók a termékek, de jóval drágábbak, mint a külföldi üzletláncokban. Ez a tavalyi évben megváltozott. Vezsenyi Ida elmondta: az új beszállítók és a szezonális akciók jóvoltából szinte azonosak az áraik a multikkal. Sikerült olyan új beszerzési forrásokat, olyan új partneri kapcsolatot kialakítani, melynek köszönhetően lényegesen jobb árakon tudják kínálni a továbbra is magasabb minőségű termékeket. Az osztályvezető hozzátette: a vásárlói visszajelzésekből tudják, az olcsó, multis füzetek hamar szétesnek, míg az általuk kínált, picit drágábbak tartósak.

Jóval az iskolakezdés előtt, már a ballagásra megvették az iskolatáskát

Idén szembetűnő, hogy a családok folyamatosan vásárolnak. Voltak évek, amikor mindenki az augusztusi csúcsszezonra hagyta a beszerzést. Ebben az évben a családok egy része már nyár elején megvette a legszükségesebbeket. Az óvodai ballagásra sokan kiválasztották a leendő elsős gyermeknek az iskolatáskát, tolltartót ajándékba. Júniusban és júliusban is folyamatosan jöttek a vevők, és most augusztusban is nagy az érdeklődés. Ehhez igazodva akciókat is hirdettek minden hónapban. Most iskolakezdés előtt sem maradnak el a jó ajánlatok. Ezen a héten pénteken és szombaton 5.000 forinttól 20 százalék engedményt adnak minden teljes árú termékre, akárcsak a jövő hét folyamán. Emellett a hírlevél olvasóik bizonyos napokon kuponakciókkal élhetnek.