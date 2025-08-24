43 perce
Ha így vásárolnak, tízezreket spórolhatnak a családok az iskolakezdésen
Hamarosan elérkezik az év egyik legfontosabb időszaka a családok számára. Az iskolakezdés sok szülőnek komoly kihívást jelent anyagilag, de van lehetőség a kiadások csökkentésére.
Az iskolakezdés komoly anyagi terhet ró a családokra, de az egészségpénztári számla segítségével jelentős összeget lehet megtakarítani. A BiztosDöntés.hu szakportál felhívja a figyelmet arra, hogy egészségpénztáron keresztül évente gyermekenként a bruttó minimálbér összegét lehet beiskolázásra fordítani. Ez 2025-ben 290 800 forintot jelent, amelynek köszönhetően a szülők akár 58 160 forintot is megspórolhatnak gyermekenként.
Hogyan működik az iskolakezdési támogatás?
Az egészségpénztári befizetések után 20 százalék adó-visszatérítés jár, maximum évi 150 ezer forintig. Az iskolakezdési támogatás keretében évente gyermekenként a minimálbér összege használható fel. A lehetőség több gyermek esetén összeadódik, és akár mindkét szülő is igénybe veheti a saját egészségpénztári számlájáról.
Mire költhető a támogatás?
- Ruházat, taneszköz, tankönyv, hangszer, sportfelszerelés, kötelező olvasmány.
- Felsőoktatásban tanulóknál akár a tandíj is fizethető belőle.
- 2025 júliusától bővült a lista: már digitális eszközök (például laptop, monitor, nyomtató, szkenner) is vásárolhatók, azonban mobiltelefon továbbra sem.
Könnyítések 2025-től
Megszűnt a korábbi időkorlát: az év bármely napján elszámolható az iskolai felszerelés, nincs többé 180 napos várakozási idő, a befizetett összeg azonnal felhasználható.
Mire kell figyelni?
Jogosultság igazolása:
- 16 év alatt 120 napnál nem régebbi családi pótlékra való jogosultságot igazoló MÁK-dokumentum,
- 16 év felett diákigazolvány.
A számítástechnikai eszközök vásárlásáról minden esetben számlát kell kérni, és ki kell tölteni az iskolakezdési támogatás igénylőlapját. A pénztárak 6–6,5 százalék körüli működési költséget vonnak le, amely pénztáranként eltérhet.
Még nem késő számlát nyitni
A BiztosDöntés.hu szerint még most sem késő egészségpénztári számlát nyitni, hiszen az azonnal használható iskolakezdésre, és a pénztárak szolgáltatásai között jelentős különbségek vannak.
Így verik át a szülőket az „akciós” tanszerekkel
Az augusztus a tanszervásárlás csúcsidőszaka, amikor a boltok és webshopok szinte versenyeznek a szülők figyelméért. Az iskolakezdés azonban nemcsak a gyerekeknek, hanem a kereskedőknek is nagy üzlet, ahol könnyű bedőlni a csillogó akcióknak.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) felhívja a figyelmet: a tudatos döntések most különösen fontosak, mert nem minden iskolaszer biztonságos vagy ár-érték arányban megfelelő.
Sikeresen zárult Kecskeméten az idei Varázstáska jótékonysági tanszergyűjtő akció
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020-ban, civil szervezetekkel összefogva indította el a „Varázstáska” jótékonysági tanszergyűjtő akciót a rászoruló családok támogatására.
Az idei évben augusztus 1. és 21. között hat helyszínen, írószerboltok standjain gyűjtötték az adományokat. A beérkezett tanszereket minden gyermek számára egyénre szabottan, az adott iskola elvárásaihoz és a tanuló szükségleteihez igazítva állították össze.
Állatok, hercegnők, sportautók – idén ezek hódítanak a tanszereknél – fotók