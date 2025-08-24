Ha így vásárolnak, tízezreket spórolhatnak a családok az iskolakezdésen

Az iskolakezdés komoly anyagi terhet ró a családokra, de az egészségpénztári számla segítségével jelentős összeget lehet megtakarítani. A BiztosDöntés.hu szakportál felhívja a figyelmet arra, hogy egészségpénztáron keresztül évente gyermekenként a bruttó minimálbér összegét lehet beiskolázásra fordítani. Ez 2025-ben 290 800 forintot jelent, amelynek köszönhetően a szülők akár 58 160 forintot is megspórolhatnak gyermekenként.

Így spórolhatnak a szülők iskolakezdésnél

Fotó: Bús Csaba / Illusztráció

Hogyan működik az iskolakezdési támogatás?

Az egészségpénztári befizetések után 20 százalék adó-visszatérítés jár, maximum évi 150 ezer forintig. Az iskolakezdési támogatás keretében évente gyermekenként a minimálbér összege használható fel. A lehetőség több gyermek esetén összeadódik, és akár mindkét szülő is igénybe veheti a saját egészségpénztári számlájáról.

Mire költhető a támogatás?

Ruházat, taneszköz, tankönyv, hangszer, sportfelszerelés, kötelező olvasmány.

Felsőoktatásban tanulóknál akár a tandíj is fizethető belőle.

is fizethető belőle. 2025 júliusától bővült a lista: már digitális eszközök (például laptop, monitor, nyomtató, szkenner) is vásárolhatók, azonban mobiltelefon továbbra sem.

Könnyítések 2025-től

Megszűnt a korábbi időkorlát: az év bármely napján elszámolható az iskolai felszerelés, nincs többé 180 napos várakozási idő, a befizetett összeg azonnal felhasználható.

Mire kell figyelni?

Jogosultság igazolása:

16 év alatt 120 napnál nem régebbi családi pótlékra való jogosultságot igazoló MÁK-dokumentum,

16 év felett diákigazolvány.

A számítástechnikai eszközök vásárlásáról minden esetben számlát kell kérni, és ki kell tölteni az iskolakezdési támogatás igénylőlapját. A pénztárak 6–6,5 százalék körüli működési költséget vonnak le, amely pénztáranként eltérhet.

Még nem késő számlát nyitni

A BiztosDöntés.hu szerint még most sem késő egészségpénztári számlát nyitni, hiszen az azonnal használható iskolakezdésre, és a pénztárak szolgáltatásai között jelentős különbségek vannak.

Így verik át a szülőket az „akciós” tanszerekkel

Az augusztus a tanszervásárlás csúcsidőszaka, amikor a boltok és webshopok szinte versenyeznek a szülők figyelméért. Az iskolakezdés azonban nemcsak a gyerekeknek, hanem a kereskedőknek is nagy üzlet, ahol könnyű bedőlni a csillogó akcióknak.