augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tanév

31 perce

Hogyan segíthetjük gyermekünket az iskolakezdés zökkenőmentes átállásában? Íme 5 bevált módszer

Címkék#tanár#iskola#tanévkezdés

Az iskolai életre való átszokás minden gyermek életében komoly mérföldkő, és nemcsak az új környezet, hanem a napi rutin változása is megterhelő lehet. A szülőknek kulcsszerepük van abban, hogy hogyan könnyítik meg a gyermekeknek az iskolakezdést. Kardos Márton pszichológus tanácsai segítenek abban, hogyan támogathatjuk a kicsiket ebben a fontos átmeneti időszakban.

Orosz Fanni Flóra

Minden gyermek másképp éli meg az iskolakezdést, ezért fontos figyelembe venni a személyiségüket, temperamentumukat és az otthoni környezetet. A szoros szülő-gyerek kötődés és az előzetes iskolai élmények alapvetően befolyásolják, hogyan alkalmazkodnak az új helyzethez. Kardos Márton pszichológus szerint az egyik legfontosabb, hogy a szülők ne aggódják túl a helyzetet, hanem a lehető legpozitívabb képet fessék a tanulásról.

Iskolakezdéshez tippek. Egy iskola előtt anya és gyermeke
Tippek, hogyan könnyíthetjük meg az iskolakezdést gyermekünknek
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

1. Ismerős közeg segíthet a zökkenőmentes átállásban

Nagy segítség lehet, ha a gyermek már előre ismer olyan társakat az iskolában, akikkel korábban együtt járt óvodába. Ha az iskolai közeg nem teljesen új számára, könnyebben beilleszkedik a közösségbe. A szociális kapcsolatok, amelyek az óvodában már kialakultak, biztonságérzetet nyújtanak, így a gyermek kevésbé érezheti fenyegetőnek az új környezetet.

2. Előkészítő programok és közös programok

A pszichológus javaslata szerint az iskolai környezethez való szoktatás nemcsak a tanárok és osztálytársak megismerésével érhető el. Hasznos lehet, ha az iskolában már a tanév előtt szerveznek olyan közös programokat, mint például egy kirándulás, ahol a gyerekek még nem a tanulással, hanem a közösségi élményekkel találkoznak. Ezzel csökkenthetjük a későbbi iskolai stresszt és izgalmat.

3. Rituálék és felkészítő szokások

Egy-egy iskolai „rituálé”, mint például egy közös bejárás vagy egy beszoktató időszak segíthet abban, hogy a gyermek játékos formában találkozzon az iskolai élet apróbb részleteivel, mielőtt teljes mértékben beleveti magát a tanulásba. Már a tanévkezdés előtt bevezetett iskolai feladatok is hasznosak lehetnek, hogy a gyermek megszokja az új napi rutint.

4. A szülők szerepe: beszéljünk pozitívan az iskolakezdésről

Az iskolakezdés során kulcsszerepe van a szülők hozzáállásának. Kardos Márton arra figyelmeztet, hogy a szülők beszédmódja alapvetően befolyásolja, hogyan viszonyulnak a gyerekek az iskolához. Ha a szülők inkább pozitívan, lelkesítően beszélnek az iskolai életről, akkor a gyermek is optimistábban tekint majd a változásra.

5. Időbeosztás és fokozatos bevezetés

Az iskolai élethez való alkalmazkodás sokkal könnyebb, ha nem egy hirtelen váltásról van szó és nem állítunk túl magas elvárásokat. A szülők segítségével a gyermeknek lehetősége van a fokozatos átállásra. Az első pár hétben nem kell azonnal mindent tökéletesen, zökkenőmentesen elvégezni. A fokozatos bevezetés segít elkerülni, hogy túl nagy terhet rakjunk rájuk, miközben megteremti a szükséges struktúrát a tanulásban.

Az iskolakezdés tehát nem csupán az oktatási intézménybe való beilleszkedést jelenti, hanem egy alaposan felkészített, támogató környezetet is igényel. Ha sikerül biztosítani a megfelelő előkészítő időszakot és pozitív hozzáállást, az iskolai évek könnyedebbek és élvezetesebbek lesznek a gyermekek számára.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu