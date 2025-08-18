Így lehet túlélni az iskolakezdést nagycsaládosként, tippek és trükkök szülőktől szülőknek

Alig három hét és indul az új tanév, ami az év egyik legpörgősebb időszaka, a nagycsaládos iskolakezdés pedig maga a káosz, ha az utolsó pillanatban kell beszerezni mindent a tolltartótól a füzeteken át az új tornacipőig. Mi az, ami elkopott, mi hiányzik, hol érdemes venni és mennyibe kerül? Utánajártunk, hogy történik egy nagycsaládos iskolakezdés, és mik azok a tippek és trükkök, amik megkönnyíthetik a felkészülést.

A nagycsaládos iskolakezdés elsőre lehetetlennek tűnik, de íme néhány tipp, ami jól jöhet.

Fotó: Bús Csaba

Mennyi az annyi?

Beszerezni mindent, ami kell az iskolakezdéshez, hatalmas munka már egy gyermeknél is, na de háromnál? Ki az, akinek jó még a tavalyi tolltartó, kinek kell új ceruzakészlet, kinek a tanító nénije kért üres papírlapokat és ki nőtte ki a tavalyi ruháit? A gyermekek iskoláztatása nem csupán időt és energiát igényel a szülők részéről, komoly anyagi költségei vannak. Összegyűjtöttük a legfontosabbakat tanszerek árait egy gyermek esetében.

Iskolatáska: 10-15 ezer forint

Tolltartó: 5-6 ezer forint

Iskolapóló: 3-4 ezer forint

Tesifelszerelés: 5-6 ezer forint

Írószer, tanszer (pl. rajz, matek, technika): 35 ezer forint

Összesen: közel 60 ezer forint

Így készülnek az iskolakezdésre a nagycsaládosok

A kecskeméti Őry család három kisgyermekkel kezdi az új tanévet. – Nem egyszerű, de vannak rá bevált módszerek és trükkök, hogyan lehet kispórolni a sulikezdés árát. A ruhákat – mivel három kisfiunk van –, ha jó állapotúak, örököltetni szoktuk, mivel nincs nagy korkülönbség köztük. Ha nagyon elkopott valami, nyilván újat kell beszerezni, a nagyáruházakban azonban jellemzően olcsóbbak, mint a kisboltokban. Újabban az internetes rendelésre kaptunk rá, ha tudjuk, hogy megbízható az oldal, ráadásul ingyenes a szállítás is, ez éri meg legjobban – mondta az édesanya.

Egy másik kecskeméti család így nyilatkozott. „Mi folyamatosan, év közben is figyeljük az akciókat, ha pedig találunk valamit jó áron, abból többet is veszünk. Ezzel nem csak pénzt, energiát is megspórolunk, ha a legnagyobb gyerek tudja használni, akkor egy gond megoldva, a kisebbek pedig majd belenőnek.”