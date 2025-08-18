1 órája
Így lehet túlélni az iskolakezdést nagycsaládosként, tippek és trükkök szülőktől szülőknek
A tanszerek és ruhák beszerzése már egy gyermeknél is kihívás. A nagycsaládos iskolakezdés elsőre lehetetlennek tűnik, de íme néhány tipp, ami jól jöhet.
Alig három hét és indul az új tanév, ami az év egyik legpörgősebb időszaka, a nagycsaládos iskolakezdés pedig maga a káosz, ha az utolsó pillanatban kell beszerezni mindent a tolltartótól a füzeteken át az új tornacipőig. Mi az, ami elkopott, mi hiányzik, hol érdemes venni és mennyibe kerül? Utánajártunk, hogy történik egy nagycsaládos iskolakezdés, és mik azok a tippek és trükkök, amik megkönnyíthetik a felkészülést.
Mennyi az annyi?
Beszerezni mindent, ami kell az iskolakezdéshez, hatalmas munka már egy gyermeknél is, na de háromnál? Ki az, akinek jó még a tavalyi tolltartó, kinek kell új ceruzakészlet, kinek a tanító nénije kért üres papírlapokat és ki nőtte ki a tavalyi ruháit? A gyermekek iskoláztatása nem csupán időt és energiát igényel a szülők részéről, komoly anyagi költségei vannak. Összegyűjtöttük a legfontosabbakat tanszerek árait egy gyermek esetében.
- Iskolatáska: 10-15 ezer forint
- Tolltartó: 5-6 ezer forint
- Iskolapóló: 3-4 ezer forint
- Tesifelszerelés: 5-6 ezer forint
- Írószer, tanszer (pl. rajz, matek, technika): 35 ezer forint
Összesen: közel 60 ezer forint
Így készülnek az iskolakezdésre a nagycsaládosok
A kecskeméti Őry család három kisgyermekkel kezdi az új tanévet. – Nem egyszerű, de vannak rá bevált módszerek és trükkök, hogyan lehet kispórolni a sulikezdés árát. A ruhákat – mivel három kisfiunk van –, ha jó állapotúak, örököltetni szoktuk, mivel nincs nagy korkülönbség köztük. Ha nagyon elkopott valami, nyilván újat kell beszerezni, a nagyáruházakban azonban jellemzően olcsóbbak, mint a kisboltokban. Újabban az internetes rendelésre kaptunk rá, ha tudjuk, hogy megbízható az oldal, ráadásul ingyenes a szállítás is, ez éri meg legjobban – mondta az édesanya.
Egy másik kecskeméti család így nyilatkozott. „Mi folyamatosan, év közben is figyeljük az akciókat, ha pedig találunk valamit jó áron, abból többet is veszünk. Ezzel nem csak pénzt, energiát is megspórolunk, ha a legnagyobb gyerek tudja használni, akkor egy gond megoldva, a kisebbek pedig majd belenőnek.”
A háromgyermekes Szabó család is megosztotta a tanévkezdési tippjeit. „Bár tulajdonképp az utolsó hetekben szerezzük csak be a szükséges dolgokat, a készülés már az előző tanév végeztével kezdődik nálunk. Ha a könyveket, füzeteket, tanszereket bedobozoljuk és elrakjuk, sokkal könnyebben átlátjuk a következő év elején. Vigyázunk mindenre, és amiből csak lehet jó minőségűt veszünk, így tovább használhatóak.”
Minden segítség jól jön
A kormány nem csupán adókedvezménnyel, ingyenes tanszerekkel, előrehozott családi pótlékkal támogatja a nagycsaládosok iskolakezdését. Néhány megkérdezett család szerint ez nem számottevő a tanévre való felkészülésnél, mások szerint viszont minden kicsi számít. A lakiteleki Faragó család az étkeztetési támogatást emelte ki: „Mivel három vagy több gyermeknél több tízezer forintot be kell fizetni, ráadásul tanévkezdéskor, amikor egyébként is sok a kiadás, nagy könnyebbség, ha ebből lejön egy része.”
Hatalmas a baj! A homokhátsági gazdák egyre nagyobb területen szüntetik meg a kukorica termesztését