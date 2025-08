Kritikus károkat okozott a vihar a kecskeméti iskolában, a tanévkezdés is veszélybe kerülhet

A tantermek nélkül nem lehet elindítani az oktatást

A Kada Elek Technikum évek óta maximális kihasználtsággal működik. A jelenlegi 21 osztály elhelyezéséhez minden rendelkezésre álló tanteremre szükség van, beleértve azokat a helyiségeket is, amelyek korábban díszteremként funkcionáltak. A viharban megrongálódott szárnyban több oktatóterem és két gépterem is található, így ezek kiesése komolyan veszélyeztetné a szakmai oktatás színvonalát is.