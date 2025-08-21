Iskolakezdés: így verik át a szülőket az „akciós” tanszerekkel!

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) felhívja a figyelmet: a tudatos döntések most különösen fontosak, mert nem minden iskolaszer biztonságos vagy ár-érték arányban megfelelő.

Az iskolakezdésnek nemcsak a gyerekek örülnek, hanem a kereskedőknek is nagy üzletet jelent

Fotó: MTI / Illusztráció

Az iskolakezdés nagy üzlet – de kinek?

A tanévkezdés idején a kereskedelem egyik legforgalmasabb időszakát éli. Márkás, túlárazott termékek, gyenge minőségű, de látványos eszközök, valamint felesleges kiegészítők lepik el a polcokat. Ezek sokszor nem szerepelnek az iskolai listákon, mégis a gyerekek kívánságlistájára kerülnek.

A legnagyobb veszély: a meggondolatlan vásárlás

A hirtelen döntések és a „kihagyhatatlan” akciók sok szülőt tévútra vihetnek. Gyakori trükk, hogy az árakat előbb mesterségesen megemelik, majd akciósként kínálják. AZ NKFH szerint érdemes a valódi értéket mérlegelni, és csak a valóban szükséges eszközöket beszerezni.

Biztonság mindenek előtt

Nem mindegy, milyen anyagból készült az iskolatáska, a tolltartó vagy a festék. Egy olcsó, de rossz minőségű termék akár veszélyes anyagokat is tartalmazhat. A hatóság külön felhívja a figyelmet a CE-jelölésre, valamint arra, hogy a gyerekeknek szánt eszközök életkoruknak megfelelőek legyenek.

Márkák és mesefigurák bűvöletében

A gyerekeket könnyen befolyásolják a mesefigurás, „menő” termékek. Ezek gyakran indokolatlanul drágák, és nem feltétlenül tartósabbak. A tudatos vásárlás része, hogy a szülők előre megbeszéljék a gyerekkel, mire van valóban szükség, és ésszerű kereteket szabjanak.

Ellenőrzések és fogyasztóvédelem

Az NKFH rendszeresen vizsgálja a forgalomba kerülő iskolaszereket, az árjelöléseket és reklámokat is. Ha veszélyes terméket találnak, fellépnek a forgalmazóval szemben. A hatóság üzenete egyértelmű: a tudatos szülő biztosítja a biztonságos iskolakezdést.