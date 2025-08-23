Ingyenes koncertsorozatot indít a Szerencsejáték Zrt., sztárfellépők érkeznek Bács-Kiskunba

Idén szeptembertől nemcsak az iskola indul el, hanem a Szerencsejáték Zrt. nagyszabású ingyenes koncertsorozata is, amely a Hatoslottó megújulását ünnepli. Az ország valamennyi megyéjét érintő programsorozat több mint 80 településen állítja fel a különleges kamionszínpadot, ahol a legnépszerűbb magyar előadók lépnek fel.

Szeptembertől elstartol a Szerencsejáték Zrt. nagyszabású ingyenes koncertsorozata

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A sztárfellépők között ott lesz Radics Gigi, Nótár Mary, Mága Zoltán, Peter Srámek, és még sokan mások. Mutatjuk, hogy Bács-Kiskun megyében melyik városban, mikor és kik adnak koncertet.

Ingyenes koncertek Bács-Kiskun megyében 2025 őszén

Szeptember 13. – Kecskemét főtér

A koncert fellépője hamarosan kiderül.

Szeptember 21. – Kiskőrös

Fellép: Singh Viki, Cozombolis, Varga Miklós

Október 3. – Soltvadkert

Fellép: Edgár band, Apostol együttes

Október 5. – Tiszakécske

Fellép: Opitz Barbi, Fásy Ádám, Peter Srámek, Szabó Ádám, Digitál zenekar

Október 9. – Kecel

Fellép: Takáts Tamás, Varga Viktor, Bebe

Október 10. – Izsák

Fellép: Zoltán Erika, Cozombolis

A teljes országos koncertlista a Szerencsejáték Zrt. hivatalos oldalán lesz elérhető pontos helyszínekkel és időpontokkal.

Megújul a Hatoslottó – új korszak indul

A koncertekkel párhuzamosan a Hatoslottó is történelmi változáson megy keresztül:

nemcsak vasárnap, hanem csütörtökönként is lesz sorsolás ,

, egy játékos akár 10 szelvényt is feladhat egyszerre ,

, a közel négy évtizede változatlan játékforma új korszakba lép.

A Hatoslottó az ország egyik legkedveltebb számsorsjátéka, így a változás nemcsak a rendszeres játékosoknak, hanem az alkalmi szerencsevadászoknak is izgalmas újdonságot jelent.