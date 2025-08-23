augusztus 23., szombat

Bence névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programok

2 órája

Ingyenes koncertsorozatot indít a Szerencsejáték Zrt., sztárfellépők érkeznek Bács-Kiskunba

Címkék#programsoroló#sztárfellépő#koncert#ingyenes

Idén ősszel mindenki számára izgalmas programok indulnak. Több városban is ingyenes koncertek várják majd az érdeklődőket, a Szerencsejáték Zrt. jóvoltából.

Mócza Milán

Idén szeptembertől nemcsak az iskola indul el, hanem a Szerencsejáték Zrt. nagyszabású ingyenes koncertsorozata is, amely a Hatoslottó megújulását ünnepli. Az ország valamennyi megyéjét érintő programsorozat több mint 80 településen állítja fel a különleges kamionszínpadot, ahol a legnépszerűbb magyar előadók lépnek fel.

Több városban is ingyenes koncertek várják majd az érdeklődőket
Szeptembertől elstartol a Szerencsejáték Zrt. nagyszabású ingyenes koncertsorozata
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A sztárfellépők között ott lesz Radics Gigi, Nótár Mary, Mága Zoltán, Peter Srámek, és még sokan mások. Mutatjuk, hogy Bács-Kiskun megyében melyik városban, mikor és kik adnak koncertet.

Ingyenes koncertek Bács-Kiskun megyében 2025 őszén

Szeptember 13. – Kecskemét főtér
A koncert fellépője hamarosan kiderül.

Szeptember 21. – Kiskőrös
Fellép: Singh Viki, Cozombolis, Varga Miklós

Október 3. – Soltvadkert
Fellép: Edgár band, Apostol együttes

Október 5. – Tiszakécske
Fellép: Opitz Barbi, Fásy Ádám, Peter Srámek, Szabó Ádám, Digitál zenekar

Október 9. – Kecel
Fellép: Takáts Tamás, Varga Viktor, Bebe

Október 10. – Izsák
Fellép: Zoltán Erika, Cozombolis

A teljes országos koncertlista a Szerencsejáték Zrt. hivatalos oldalán lesz elérhető pontos helyszínekkel és időpontokkal.

Megújul a Hatoslottó – új korszak indul

A koncertekkel párhuzamosan a Hatoslottó is történelmi változáson megy keresztül:

  • nemcsak vasárnap, hanem csütörtökönként is lesz sorsolás,
  • egy játékos akár 10 szelvényt is feladhat egyszerre,
  • a közel négy évtizede változatlan játékforma új korszakba lép.

A Hatoslottó az ország egyik legkedveltebb számsorsjátéka, így a változás nemcsak a rendszeres játékosoknak, hanem az alkalmi szerencsevadászoknak is izgalmas újdonságot jelent.

 

 

