Ha van házi kedvence, most érdemes jelentkeznie az önkormányzatnál

Az Agrárminisztérium közleménye szerint a felelős állattartás elősegítésére összesen 500 millió forint támogatásra pályázhatnak az önkormányzatok a Magyar Falu Program keretében. A kezdeményezés célja, hogy minden falusi lakos biztonságban és jó körülmények között élhessen, amihez az állattartási kultúra fejlesztése is hozzátartozik. Az őszi időszakban országos ivartalanitási, chipezési és oltási kampány veszi kezdetét. Az ingyenes ivartalanítás lehetősége iránt rengetek önkormányzat érdeklődik, amellyel elősegíthetik a felelős állattartás lehetőségét.

Az ingyenes ivartalanításhoz előzetes jelentkezés szükséges

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Az ingyenes ivartalanítás fontos része a felelős állattartásnak

Mint arról már írtunk, a kormányzat különös figyelmet fordít az állatvédelemre, és ennek keretében Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos, valamint Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos közösen dolgoznak azon, hogy előrelépés történjen a falvakban az állattartás területén is.

Mire használható fel a támogatási összeg?

A pályázat lehetőséget biztosít arra, hogy az 5000 fő alatti települések önkormányzatai legfeljebb 1,5 millió forintos támogatást igényeljenek. A támogatás a lakosság tulajdonában lévő

kutyák és macskák állatorvosi ivartalanítását,

veszettség elleni oltását

és mikrochippel való megjelölését fedezi.

A támogatási program keretében egy-egy állat esetében többféle beavatkozás is finanszírozható. A támogatás 100 százalékos, vissza nem térítendő, és előre megkapják a települések, így az önkormányzatok előre megkapják a szükséges összeget.

A pályázatok beadása elektronikus úton, a Magyar Államkincstár online felületén történik, augusztus 28. és szeptember 27. között. A pályázati kiírás elérhető a kormany.hu, a magyarfaluprogram.hu, valamint a Magyar Államkincstár hivatalos felületén.

Várják a jelentkezéseket

A borotai és a harkakötönyi önkormányzat is pályázik, ehhez azonban előzetes igényfelmérés szükséges, ezért mindkét településen kérik a lakosságot, hogy aki nyertes pályázat esetén élni kíván a fenti ingyenesen nyújtott lehetőséggel, jelezze azt önkormányzat felé. Az előzetes jelentkezéshez szükséges formanyomtatvány elérhető az önkormányzatok titkárságán, valamint letölthetők a települések oldalairól is. A kitöltött jelentkezéseket az önkormányzatoknál lehet benyújtani hivatali ügyfélfogadási időben 2025. augusztus 28-ig.