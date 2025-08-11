augusztus 11., hétfő

Háromszoros csoda Kecskeméten – hármas ikrek születtek, hat hét után végre otthon a család!

Címkék#család#baon podcast#gyermekszületés#ikrek

A kecskeméti Kovács család élete egy pillanat alatt teljesen megváltozott. Az édesanya hármas ikreknek adott életet, és hat hét kórházi tartózkodás után végre hazavihette őket.

Orosz Fanni Flóra

Kovácsné Kis Kamilla és férje csak egy kistestvért szerettek volna nagyobb gyermeküknek, ám a sors rögtön hármas ikrekkel ajándékozta meg őket. A hír elsőre sokkoló volt, de hamar örömteli izgalommá változott – osztotta meg élményeit a Rádió 1 Gong Téma című műsorában, ahol Faragó Miklós műsorvezetővel beszélgetett.

Hármas ikrek a kecskeméti kórházban
Hármas ikrek születtek Kecskeméten
Fotó: Beküldött fotó

Kórházi összefogás és szeretetteljes gondoskodás

A Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Koraszülött Osztályán a terhesség 26. hetétől figyelték az édesanyát, szigorú ágynyugalom mellett. A kisbabák – Elena, András és Nándor – a 30. hét végén születtek császármetszéssel, majd inkubátorban, oxigénnel és non-invazív lélegeztetéssel kapták meg a legjobb esélyt az egészséges fejlődésre.

Hat hét után hazatérhettek az ikrek

Július 23-án végre eljött a várva várt nap: a család hazavihette a három csöppséget. Otthon sem unatkoznak – a babák 3 óránként esznek, így a szülők folyamatos készültségben vannak. Szerencsére a nagyszülők és egy gyermekágyas segítő is támogatja őket.

Segítségre továbbra is szükség van

A hármas ikrek naponta körülbelül 30 pelenkát használnak el, így a család számára minden felajánlás nagy segítség. Aki szeretne segíteni, az Együtt a Kecskeméti Családokért Közhasznú Alapítványon keresztül megteheti.

 

