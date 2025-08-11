Háromszoros csoda Kecskeméten – hármas ikrek születtek, hat hét után végre otthon a család!

Kovácsné Kis Kamilla és férje csak egy kistestvért szerettek volna nagyobb gyermeküknek, ám a sors rögtön hármas ikrekkel ajándékozta meg őket. A hír elsőre sokkoló volt, de hamar örömteli izgalommá változott – osztotta meg élményeit a Rádió 1 Gong Téma című műsorában, ahol Faragó Miklós műsorvezetővel beszélgetett.

Hármas ikrek születtek Kecskeméten

Fotó: Beküldött fotó

Kórházi összefogás és szeretetteljes gondoskodás

A Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Koraszülött Osztályán a terhesség 26. hetétől figyelték az édesanyát, szigorú ágynyugalom mellett. A kisbabák – Elena, András és Nándor – a 30. hét végén születtek császármetszéssel, majd inkubátorban, oxigénnel és non-invazív lélegeztetéssel kapták meg a legjobb esélyt az egészséges fejlődésre.

Hat hét után hazatérhettek az ikrek

Július 23-án végre eljött a várva várt nap: a család hazavihette a három csöppséget. Otthon sem unatkoznak – a babák 3 óránként esznek, így a szülők folyamatos készültségben vannak. Szerencsére a nagyszülők és egy gyermekágyas segítő is támogatja őket.

Segítségre továbbra is szükség van

A hármas ikrek naponta körülbelül 30 pelenkát használnak el, így a család számára minden felajánlás nagy segítség. Aki szeretne segíteni, az Együtt a Kecskeméti Családokért Közhasznú Alapítványon keresztül megteheti.