Ne dőljön be! Kamu nyereményjátékkal próbálják átverni a vásárlókat az IKEA nevében
Újabb adathalász csalás terjed a Facebookon, amelyben kanapét ígérnek a jelentkezőknek. Az IKEA figyelmeztet: a közösségi oldalon keringő nyereményjáték nem valós, és személyes adatokat semmiképpen sem szabad megadni.
A gyanútlan felhasználók ezúttal 180 darab „eladatlan” kanapé ígéretével találkozhattak, amelyek állítólag véletlenszerűen kerülnek kisorsolásra. Az „IKEA”-poszt azonban hamis, és mindössze arra szolgál, hogy személyes adatokhoz jussanak az átverés mögött állók.
Gyanús posztok terjednek az IKEA nevében
Az említett nyereményjáték alatt több száz hozzászólás jelent meg, és sokan elhitték, hogy valóban értékes bútort nyerhetnek. Csupán néhány kommentelő hívta fel a figyelmet arra, hogy az ajánlat gyanús, és valószínűleg átverés.
Az IKEA hivatalos reakciója
Az IKEA közösségi oldalán megerősítette: semmi köze a terjedő poszthoz. A vállalat szerint több olyan oldal és profil is megjelent az utóbbi hónapokban, amely jogosulatlanul használja a nevüket és arculati elemeiket. Az IKEA hangsúlyozza: minden nyereményjátékot kizárólag a hivatalos csatornáikon hirdetnek meg, és soha nem kérnek személyes vagy banki adatokat gyanús felületeken.
Nem ez az első próbálkozás
Sajnos nem először fordul elő, hogy csalók az IKEA nevében próbálnak adatokat kicsalni. Februárban például hamis ajándékkártyákkal vertek át gyanútlan felhasználókat, ami miatt a cégnek akkor is figyelmeztető közleményt kellett kiadnia.
Mit tegyünk, ha gyanús ajánlattal találkozunk?
A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy mindig ellenőrizzük a forrást, mielőtt részt vennénk egy online játékban. Az IKEA is azt kéri, hogy a vásárlók legyenek körültekintőek, és gyanús esetekben ne osszanak meg semmilyen adatot.
