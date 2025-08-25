Balla László visszalép a polgármester-jelöltségtől Kiskunfélegyházán

Heves vitákat váltott ki Kiskunfélegyházán az időközi választást megelőző kampány. Erre reagálva a következő közleményt adta ki Lezsák Sándor, a térség országgyűlési képviselője, a Nemzeti Fórum elnöke.

Időközi választás Félegyházán: lemondott a polgármester-jelöltségről Balla László

Fotó: Beküldött fotó

„A korábbi polgármester-választáson a Nemzeti Fórum színében több mint 76%-ot kapott Csányi József továbbra is rendkívül népszerű Félegyházán. Polgármester-jelöltként való indulása ellen a Nemzeti Fórum nem kampányol, emiatt arra kértem Balla László alpolgármestert, a szükséges aláírásokat elsőként összegyűjtő barátunkat, hogy lépjen vissza a polgármester-jelölti küzdelemtől. Legyen újra békesség, nyugalom Félegyházán, továbbra is köznyugalom jellemezze a várost! Ezúton is köszönet illeti a Városháza munkatársait, valamint az önkormányzati képviselők várost védő és a közösséget szolgáló munkáját.”

Az új polgármester-jelölt visszalép az időközi választás előtt

Balla László eleget téve Lezsák Sándor kérésnek a következőket írta közösségi oldalán:

„Kedves Félegyháziak! A Nemzeti Fórum képviseletében Lezsák Sándor elnök úr kérését tiszteletben tartva és a magam részéről elfogadva, a békesség és a köznyugalom megóvása érdekében – bár elsőként sikerült összegyűjtenem a jelöltséghez szükséges aláírásokat – a mai nappal visszalépek a kiskunfélegyházi időközi polgármester-választáson való megmérettetéstől. Köszönöm a támogató aláírásokat, valamint a sokfajta bátorítást és buzdítást. Őszintén bízom abban, hogy döntésemmel ismét megteremthető lesz a nyugalom a félegyházi közbeszédben.”

Csányi József újra megméretteti magát

Mint arról beszámoltunk, Csányi József, Kiskunfélegyháza polgármestere júliusban váratlanul mondott le tisztségéről. Múlt pénteken azonban bejelentette, hogy ismét elindul a polgármesteri posztért. Pénteken tartott utcafórumon azt mondta, hogy július 9-én azért kényszerült lemondani, mert árulás áldozata lett és olyan helyzetbe került, amelyből nem volt más kiút, mint a lemondás. Kijelentette: most, hogy átlátja a helyzetet, ismeri az ellene és Kiskunfélegyháza ellen szervezkedők szándékait, ezért úgy döntött, ismét indul a polgármesteri tisztségért.