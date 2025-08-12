Irány hullócsillagot nézni, le ne maradj az év leglátványosabb égi jelenségéről

Idén augusztus 9-16. közé esik az Egy hét a csillagok alatt rendezvénysorozat. A nyár legismertebb és leglátványosabb meteorraja, a Perseidák augusztus 12-én hajnalban éri el maximumát, de hullócsillagot a szerencsések nemcsak ekkor láthatnak.

A hullócsillagok záporát idén is számos módon lehet megtekinteni

Fotó: Mw-archív

Egy hétig a hullócsillagok alatt

Ordasi András csillagász, tudománykommunikátor, az Egy hét a csillagok alatt szervezője a Rádió 1 Gongban elmesélte, hogy idén már hatodik alkalommal rendezték meg a programsorozatot. Augusztusban számos csillagászati bemutatót tartanak, és a cél az, hogy ezeket az alkalmakat összefogják. – Amíg mindenki külön szervezte eseményét, kevesebb emberhez jutott el a hír, hogy szerte az országban számos csillagászati programot tartanak. Ezeket összeszedve a célunk az, hogy minél több embernek meglegyen a lehetősége felnézni az égboltra és hullócsillagot keresni – nyilatkozta Ordasi András.

A csillagász hozzátette, idén 80 helyszín több mint 120 programja várta és várja az érdeklődőket. Az éjszakai túrázástól kezdve a baráti kitelepüléseken át a speciális távcsöves bemutatókig számos program kínál lehetősége a hullócsillagzárpor megtekintésére.

Mitől alakulnak ki a hullócsillagok?

Faragó Miklós riporter arról is kérdezte Ordasi Andrást, hogy mitől alakul ki minden évben – augusztusi tetőzéssel – a meteorraj. Mint azt a válaszból megtudtuk, a Perseidák egy Swift-Tuttle nevű üstökös törmelékéből származnak. – Ebbe a törmelékfelhőbe a Földünk belegázol, és az apró kavicsok nagy sebességgel belépnek a légkörbe, felizzanak és elégnek. Gyakorlatilag ezt látjuk hullócsillagként – ismertette a szakember.

Hol tűnhetnek fel a hullócsillagok?

A Perseidák meteorraj onnan kapta a nevét, hogy a Perseus csillagkép irányából látjuk érkezni őket. Ez északkeleti, keleti irányban kel fel az augusztusi éjszakákon este 10-11 óra környékén. Emiatt keleti irányban érdemes elsősorban kutatni a hullócsillagokat, de gyakorlatilag bárhol lehet látni őket.

Milyen színű a hullócsillag?

Ordasi András leszögezte, a nevével ellentétben hála Istennek nem csillagok hullanak az égen, akkor nagy bajban is lennénk, hanem apró kavicsok, törmelékek okozzák a meteorrajt. Ezek ráadásul többféle színben is pompázhatnak, attól függően, hogy milyen az összetételük és mekkorák. – Én például zöldet láttam nemrég, az valószínűleg oxigénben dúsabb kőzetmeteorit lehetett – mondta a beszélgetésben a tudománykommunikátor.