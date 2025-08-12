8 perce
Irány hullócsillagot nézni, le ne maradj az év leglátványosabb égi jelenségéről
Több hónapig tart, de minden évben augusztus 12-én tetőzik a Perseidák meteorraj. A hullócsillagok záporát idén is számos módon lehet megtekinteni. Hogy milyen lehetőségek állnak az érdeklődők rendelkezésére, abban segít az összes eseményt összefogó Egy hét a csillagok alatt rendezvénysorozat. Erről mesélt a Rádió 1 Gong Téma c. műsorában Ordasi András csillagász, tudománykommunikátor, szervező.
Idén augusztus 9-16. közé esik az Egy hét a csillagok alatt rendezvénysorozat. A nyár legismertebb és leglátványosabb meteorraja, a Perseidák augusztus 12-én hajnalban éri el maximumát, de hullócsillagot a szerencsések nemcsak ekkor láthatnak.
Egy hétig a hullócsillagok alatt
Ordasi András csillagász, tudománykommunikátor, az Egy hét a csillagok alatt szervezője a Rádió 1 Gongban elmesélte, hogy idén már hatodik alkalommal rendezték meg a programsorozatot. Augusztusban számos csillagászati bemutatót tartanak, és a cél az, hogy ezeket az alkalmakat összefogják. – Amíg mindenki külön szervezte eseményét, kevesebb emberhez jutott el a hír, hogy szerte az országban számos csillagászati programot tartanak. Ezeket összeszedve a célunk az, hogy minél több embernek meglegyen a lehetősége felnézni az égboltra és hullócsillagot keresni – nyilatkozta Ordasi András.
A csillagász hozzátette, idén 80 helyszín több mint 120 programja várta és várja az érdeklődőket. Az éjszakai túrázástól kezdve a baráti kitelepüléseken át a speciális távcsöves bemutatókig számos program kínál lehetősége a hullócsillagzárpor megtekintésére.
Mitől alakulnak ki a hullócsillagok?
Faragó Miklós riporter arról is kérdezte Ordasi Andrást, hogy mitől alakul ki minden évben – augusztusi tetőzéssel – a meteorraj. Mint azt a válaszból megtudtuk, a Perseidák egy Swift-Tuttle nevű üstökös törmelékéből származnak. – Ebbe a törmelékfelhőbe a Földünk belegázol, és az apró kavicsok nagy sebességgel belépnek a légkörbe, felizzanak és elégnek. Gyakorlatilag ezt látjuk hullócsillagként – ismertette a szakember.
Hol tűnhetnek fel a hullócsillagok?
A Perseidák meteorraj onnan kapta a nevét, hogy a Perseus csillagkép irányából látjuk érkezni őket. Ez északkeleti, keleti irányban kel fel az augusztusi éjszakákon este 10-11 óra környékén. Emiatt keleti irányban érdemes elsősorban kutatni a hullócsillagokat, de gyakorlatilag bárhol lehet látni őket.
Milyen színű a hullócsillag?
Ordasi András leszögezte, a nevével ellentétben hála Istennek nem csillagok hullanak az égen, akkor nagy bajban is lennénk, hanem apró kavicsok, törmelékek okozzák a meteorrajt. Ezek ráadásul többféle színben is pompázhatnak, attól függően, hogy milyen az összetételük és mekkorák. – Én például zöldet láttam nemrég, az valószínűleg oxigénben dúsabb kőzetmeteorit lehetett – mondta a beszélgetésben a tudománykommunikátor.
Eltalálhat minket a leérkező meteor?
Általánosságban megállapítható, hogy minél hosszabb útvonalat hagy maga mögött a hullócsillag, annál nagyobb kavicsról van szó. A szakértő szerint attól nem kell tartani, hogy valakit egy ilyen eltaláljon. – Annak az esélye, hogy egy felszínre érkező – maximum pár centiméteres – meteortörmelék eltaláljon egy embert, több lottóötös zsinórban történő megnyerésével egyenlő. Az egész emberi történetben egyetlen feljegyzés árulkodik arról, hogy egyszer valakit eltalált egy meteor – árulta el a csillagász.
A meteorok nagyságrendileg másodpercenként 15-75 kilométert tesznek meg. Ezzel a nagy sebességgel találkoznak a légkörrel, ami miatt felizzanak 80-100 kilométeres magasságban. Az emberek körülbelül 20-30 kilométeres magasságig láthatják, utána a meteor már lelassul és az izzás végbemegy.
Most ellenség a Hold
Augusztus 12-én tetőzik a Perseidák, de sajnos épp telihold van. Márpedig ez aljas dolog a csillagászok számára, hiszen a Hold egy természetes fényszennyező fényszórás, amit nem lehet kikapcsolni. Emiatt elképzelhető, hogy idén kevesebb hullócsillagot láthatnak majd az érdeklődők.
Hogy és hol érdemes kémlelni az eget?
- sötét helyen,
- város szélén vagy tanyavilágban,
- illetve hegytetőn érdemes elhelyezkedni,
- minimális fényforrással (ami kell a biztonságos közlekedéshez)
- és szabad szemmel lehetünk a legszerencsésebbek (a távcsővel leszűkítjük a teret).
- Fotó vagy videó szempontjából hosszú záridős, expozíciós idővel érdemes próbálkozni, akár telefonnal is.
Programok Bács-Kiskunban és a környéken
Az Egy hét a csillagok alatt szervezője felhívta a figyelmet arra, hogy Kecskeméten a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban lesz a szokásos éves nagy kitelepülés szombaton, de a környékben több programot is szerveznek. Például Bugacon a Puszta Kapuja Információs Központnál lesz távcsöves bemutató, csillagászati előadás, hullócsillagles, lézeres csillagképtúra és nappali távcsöves bemutató pénteken délután és este. Révén, hogy mindkét esemény szervezésében részt vesz a Kecskeméti Planetárium, a szombati napon is hasonlóan színes lesz a programkínálat. Emellett még Kiskunfélegyházán a repülőtéren is lesz hullócsillagles augusztus 12-én 18 órától. Dabason is lesz kitelepülés kedden 19 órától, illetve a Hortobágyi Nemzeti Park is szervez távcsöves bemutatót és csillagászati programokat a Tiszakürti Arborétumban augusztus 13-án 19 órától.
Baon podcast
- Háromszoros csoda Kecskeméten – hármas ikrek születtek, hat hét után végre otthon a család!
- Tokodi Doroti végre elárulta, mennyit mutat alatta a mérleg
- A kertünk is lehet tenyészhely, így állíthatjuk meg a szúnyogokat
- Vannak települések, ahol estére elfogy a víz, de tudatos vízhasználattal tehetünk ellene
- Kártérítés járhat, ha elütünk egy őzet? Sokakat meglep, de igen!