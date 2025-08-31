augusztus 31., vasárnap

Horgászverseny

28 perce

Görbültek a botok Bácsalmáson: több mint ezer kilogramm hal akadt horogra – fotók

Címkék#horgászverseny#verseny#horgászat

A hétvégén tartották meg az idei esztendő második pontyfogó versenyét a bácsalmási Kígyós-tónál.

Juhász Jenő

A három napos zsinóráztatásnak köszönhetően 1242 kilogramm hal akadt horogra. A megmérettetés eredményei: első helyen végzett Galicz Zsolt és Bajcsai Zalán 69 darabos fogással. A mérlegelési eredmény 265 kilogramm volt. A dobogó második fokára került Farkas Zoltán és Levente nevű fia. A kifogott mennyiség 48 darab volt, 246 kilógrammos súllyal. Harmadik helyen végztek a Tüske testvérek, Alex és László. Az ő horgukra 38 darab hal akadt, 147 kilogramm összsúlyban.

a bácsalmási horgászverseny díjazottjai
A pontyfogó verseny díjazottjai
Fotó: Juhász Jenő

A legnagyobb halat ezúttal Farkas Zoltánék fogták, a kifogott ponty 15, 74 kilogrammot nyomott a mérlegeléskor.

Az eredményhirdetéskor a szervezők elmondták, hogy továbbra is örömmel fogadják a különböző felajánlásokat és támogatásokat. Az így befolyt összeget a tó karbantartására, haltelepítésekre és a versenyek megrendezésére szeretnék fordítani.

a bácsalmási horgászverseny legnagyobb fogása
A mostani verseny legnagyobb fogása
Fotó: Beküldött fotó

 

 

