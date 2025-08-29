augusztus 29., péntek

Csapatmunka

Első alkalommal rendeztek honvédelmi tábort Apostagon – galériával

Címkék#kitartás#csapat#honvédelmi tábor#tábor

Apostagon augusztus utolsó hetében első alkalommal szerveztek honvédelmi tábort, ahol a fiatalok játékos formában tapasztalhatták meg a katonás fegyelmet, az ügyességi feladatokat és a közösség erejét. A honvédelmi tábor fő célja, hogy a gyerekek aktív életet éljenek, fejlődjön a kitartásuk és a csapatmunkájuk.

Farkas Bea

A honvédelmi tábor megszervezését Fülöp Ferenc, az Apostag Községi Sportegyesület Airsoft-Lövész Szakosztályának vezetője vállalta. Ferenc hosszú évek óta elkötelezett a fiatalok aktív és sportos életének elősegítése iránt, ezért önként és nagy lelkesedéssel irányította a tábori programokat.

honvédelmi tábor Apostagon
A honvédelmi táborban a fiatalok játékos formában tapasztalhatták meg a katonás fegyelmet
Fotó: Fülöp Ferenc

A tábor főhadiszállása a település sportpályája volt, ahol a résztvevők a katonaság komolyságát élvezhették játékos formában. A Honvédelmi Sportszövetség pályázata segítette a programok finanszírozását, míg a helyi közösség – köztük Zakar Zoltán polgármester és több önkéntes – a háttérfeladatokban nyújtott támogatást.

Naponta változatos feladatok és élmények a honvédelmi táborban

A kis kadétok hétfőn Airsoft lövészettel kezdték a hetet, mely a taktikai gondolkodást, csapatmunkát és fizikai aktivitást ötvözi.

A hét folyamán a fiatalok több ügyességi és csapatversenyen vettek részt:

  • Fegyverrel és lőszeres ládával futás, hordágyon sérült kimenekítése
  • Térképészet és iránytűhasználat – pontok megtalálása és jelszó továbbítása
  • Elsősegély-ismeretek – Devecsai Péter mentőtiszt segítségével

Kedden a bajai Honvédelmi Sportközpontba látogattak, ahol OCR akadálypályán, lézer- és légfegyverrel próbálhatták ki magukat.

Szerdán a fiatalok kerékpárral indultak a Dunavecsei Vizisport Egyesülethez, ahol indián kenuban szálltak vízre Suta Róbert, az egyesület vezetőjének irányítása mellett.

Csütörtökön Dobos Gyuri bokszbemutatója és edzése volt a fő attrakció, pénteken pedig a zárónapon ismét a lövészet és airsoft kapott központi szerepet.

A tábor során a gyerekek találkoztak a rendőrség szakembereivel, valamint Dechert Áron, a Honvédelmi Minisztérium főelőadója is ellátogatott az eseményre.

Cél: nevelés játékosan, fegyelemmel

A tábor egyik fő üzenete a játékosság és a fegyelem kombinációja volt. A gyerekek nem csak versenyeztek, hanem megtapasztalták a kitartás, a bajtársiasság és a csapatmunka értékét.

A szervező, Fülöp Ferenc hangsúlyozta: „A cél nem az, hogy minden résztvevőből katona legyen, hanem hogy a gyerekek élményekkel gazdagodjanak, fejlődjenek és a közösség erejét megtapasztalják. Nekem a természetes közegem a gyerekek között van, szeretek velük lenni, és hiszem, hogy ezek a táborok maradandó élményt adnak.”

Honvédelmi tábor Apostagon

Fotók: Fülöp Ferenc

 

 

 

