1 órája
Első alkalommal rendeztek honvédelmi tábort Apostagon – galériával
Apostagon augusztus utolsó hetében első alkalommal szerveztek honvédelmi tábort, ahol a fiatalok játékos formában tapasztalhatták meg a katonás fegyelmet, az ügyességi feladatokat és a közösség erejét. A honvédelmi tábor fő célja, hogy a gyerekek aktív életet éljenek, fejlődjön a kitartásuk és a csapatmunkájuk.
A honvédelmi tábor megszervezését Fülöp Ferenc, az Apostag Községi Sportegyesület Airsoft-Lövész Szakosztályának vezetője vállalta. Ferenc hosszú évek óta elkötelezett a fiatalok aktív és sportos életének elősegítése iránt, ezért önként és nagy lelkesedéssel irányította a tábori programokat.
A tábor főhadiszállása a település sportpályája volt, ahol a résztvevők a katonaság komolyságát élvezhették játékos formában. A Honvédelmi Sportszövetség pályázata segítette a programok finanszírozását, míg a helyi közösség – köztük Zakar Zoltán polgármester és több önkéntes – a háttérfeladatokban nyújtott támogatást.
Naponta változatos feladatok és élmények a honvédelmi táborban
A kis kadétok hétfőn Airsoft lövészettel kezdték a hetet, mely a taktikai gondolkodást, csapatmunkát és fizikai aktivitást ötvözi.
A hét folyamán a fiatalok több ügyességi és csapatversenyen vettek részt:
- Fegyverrel és lőszeres ládával futás, hordágyon sérült kimenekítése
- Térképészet és iránytűhasználat – pontok megtalálása és jelszó továbbítása
- Elsősegély-ismeretek – Devecsai Péter mentőtiszt segítségével
Kedden a bajai Honvédelmi Sportközpontba látogattak, ahol OCR akadálypályán, lézer- és légfegyverrel próbálhatták ki magukat.
Szerdán a fiatalok kerékpárral indultak a Dunavecsei Vizisport Egyesülethez, ahol indián kenuban szálltak vízre Suta Róbert, az egyesület vezetőjének irányítása mellett.
Csütörtökön Dobos Gyuri bokszbemutatója és edzése volt a fő attrakció, pénteken pedig a zárónapon ismét a lövészet és airsoft kapott központi szerepet.
A tábor során a gyerekek találkoztak a rendőrség szakembereivel, valamint Dechert Áron, a Honvédelmi Minisztérium főelőadója is ellátogatott az eseményre.
Cél: nevelés játékosan, fegyelemmel
A tábor egyik fő üzenete a játékosság és a fegyelem kombinációja volt. A gyerekek nem csak versenyeztek, hanem megtapasztalták a kitartás, a bajtársiasság és a csapatmunka értékét.
A szervező, Fülöp Ferenc hangsúlyozta: „A cél nem az, hogy minden résztvevőből katona legyen, hanem hogy a gyerekek élményekkel gazdagodjanak, fejlődjenek és a közösség erejét megtapasztalják. Nekem a természetes közegem a gyerekek között van, szeretek velük lenni, és hiszem, hogy ezek a táborok maradandó élményt adnak.”
Honvédelmi tábor ApostagonFotók: Fülöp Ferenc