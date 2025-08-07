augusztus 7., csütörtök

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

36 perce

Több évtizede indult a térség legnagyobb katolikus ifjúsági tábora – ilyen volt a Hittanya 2025-ben – galériával

Címkék#Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye#tábor#Hittanya

Idén 34. alkalommal rendezték meg a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye legnagyobb ifjúsági lelkigyakorlatos táborát Bugacon. A Hittanya táborába öt egyházmegye 41 településéről, több mint kétszáz fiatal érkezett, hogy együtt töltsenek el egy felejthetetlen hetet. A táborozókkal a bugaci Szent István templomban találkoztunk, ahol történelmi pillanatnak lehettünk tanúi: a szentmisét egyszerre két püspök, dr. Bábel Balázs és Székely János celebrálta.

Vajda Piroska

A tábort 34 évvel ezelőtt Kapus Krisztián hívta életre, a tápiószentmártoni ifjúsági tábor mintájára. A kezdeményezés olyan jól sikerült, hogy azóta a Hittanya tábor a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye legnagyobb ifjúsági lelkigyakorlatos rendezvényévé nőtte ki magát. Ma már nemcsak a fiatalok, hanem a kisebbek számára is külön programokat és előadásokat szerveznek, hogy minden részvevő megtalálja a helyét a közösségben.

Idén 34. alkalommal rendezték meg a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye legnagyobb ifjúsági lelkigyakorlatos táborát, a Hittanya tábort
A Hittanya táborozói a bugaci Szent István templomban vettek rész a dr. Bábel Balázs és Székely János celebrálta szentmisén
Fotó: Vajda Piroska

A jubileumi év üzenete: „A Remény zarándokai”

Az idei év a katolikus egyház számára különösen jelentős, hiszen a 2025-ös jubileumi év a „Remény zarándokai” mottó jegyében telik. A szentév központi üzenete a remény, amelyet az egyház és minden jóakaratú ember a mai világban igyekszik felfedezni, megélni és továbbadni. A cél, hogy ne engedjük, hogy a rossz és az erőszak győzzön, hanem felfedezzük a remény jeleit a mindennapjainkban.

A remény üzenete a Hittanya táborban

A tábor programja is a remény jegyében zajlott. A mottó, „Míg élek, remélek”, köré épített előadások, beszélgetések és lelki programok segítettek a fiataloknak elmélyíteni hitüket és megerősíteni reményüket. A tábor témája a reménytelenségtől a reményig vezetett, miközben a résztvevők a modern világ kihívásaira kerestek válaszokat, és arra, hogyan élik meg Krisztus örömét a mindennapi életükben. Kapus Krisztián, a tábor főszervezője elmondta:

„A fiatalokat napjainkban sokféle hatás éri, és a tábor célja, hogy segítse őket abban, hogyan találhatják meg a boldogságot és a reményt napjainkban.”

A közösség ereje a bugaci Hittanyán

A bugaci Hittanyán valóban különleges élményt nyújtott a táborozóknak. A puszta csendje, a természettel való közvetlen kapcsolat és a közösség ereje lehetővé tette, hogy a fiatalok könnyebben megéljék kereszténységüket, mint a hétköznapok rohanó világában. Itt olyan társakra találtak, akik hasonlóan gondolkodnak és élik meg a hitüket. 

A közösség építése, a közös imádkozások, szentmisék és előadások mellett a táborozók lehetőséget kaptak arra is, hogy szórakozzanak, kikapcsolódjanak, és új barátságokat kössenek. A tábor programjai között szerepelt a sport, a zene, a tánc és a különféle közösségi játékok, amelyek biztosították, hogy a telefonok és a napi szorongások helyett valódi, értékes élményekkel gazdagodjanak.

A tábor hírneve és a generációk találkozása

A tábor hírneve mára már olyan szinten elterjedt, hogy a szervezőknek nem kell hirdetniük, a Hittanya jó híre szájról szájra, családról családra terjed. Az évről évre visszatérő táborozók között olyanok is akadnak, akik már saját gyermekeikkel érkeznek, vagy őket küldik a táborba. Sőt, sokan közülük itt találkoztak először, és kötöttek életre szóló barátságot, vagy éppen házasságot. 

Az idei tábor legkisebb résztvevője mindössze három hónapos volt, őt szülei hozták, akik maguk is a Hittanyán ismerkedtek meg. Idén a nagymamát is elhozták a táborba, így a generációk találkozása különleges értéket ad a táborozásnak, és még inkább erősíti a közösségi élményt – tette hozzá Kapus Krisztián.

Közösségi élmény és vallásos programok egy helyen

Ez a tábor nem csupán a vallásos élményekről szól, hanem egy olyan közösségi tér, ahol a fiatalok megtapasztalhatják a keresztény közösség erejét, a hagyományokat és az értékeket, miközben a szórakozás is szerves része az élményeknek. Az idei tábor ismét megerősítette, hogy a Hittanya több mint egy tábor – egy olyan hely, ahol a hit, a remény és a közösség igazi értékei találkoznak – foglalta össze Kapus Krisztián.

Hittanya tábor Bugacon

Fotók: Vajda Piroska

 

 

