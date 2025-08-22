1 órája
A rászoruló, tehetséges diákokat támogatják a Hírös Vacsora bevételéből – galériával
Kecskeméten, a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara csütörtök este – a Hírös Hét keretében – 17. alkalommal rendezte meg a jótékonysági vacsoraestjét. A Hírös Vacsora rendezvényen befolyt bevételből a szociálisan hátrányos helyzetű, kiváló tanulmányi eredményekkel rendelkező szakképzős fiatalokat támogatják.
A Hírös Vacsora a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által életre hívott, országos szinten egyedi kezdeményezés. Minden évben nagyon sikeres. Idén előzetesen 800 jegy kelt, de a helyszínre is érkeztek újabb és újabb vendégek. A helyszín idén változott, az eső miatt a főtér helyett a Hírös Agórában fogadták a vendégeket.
Sokan érzik szívügyüknek a rászoruló fiatalok támogatását
A Hírös Vacsora Kecskeméten az év egyik legnemesebb eseménye, amely közös összefogásra hívja a vállalkozókat, intézményeket és a város lakosságát. Minden évben sokan érzik szívügyüknek, hogy egy vacsora árával támogassák a szociálisan hátrányos helyzetű, ám kiváló tanulmányi eredményekkel büszkélkedő, szakmát tanuló, szakképzős fiatalokat. A vacsora elkészítésében a kamara partnere idén is a Kecskeméti Csárda volt, ízletes fogásokkal készültek.
A Hírös Vacsora csapata két menüvel készült
Vacsorázni két turnusban lehetett. Az „A” menü Tüzes marhapörkölt pásztortarhonyával és vegyes savanyúsággal + 1 pohár fröccs vagy ásványvíz, míg a „B” menü Grilltányéros: rablóhús nyárson rozmaringos parázsburgonyával és vasalt csirkecombfilé ördöngös kacsamájas raguval + 1 pohár fröccs vagy ásványvíz volt.
A kamara ezúttal is lehetőséget biztosított arra is, hogy aki nem tudott személyesen részt venni a jótékonysági eseményen, támogatói jegyet váltson. A támogatásokat a kamara a decemberi ünnepi küldöttgyűlés alkalmával adja át a kecskeméti szakközép- és szakiskolák által javasolt diákok számára.
Eddig 170 diáknak nyújtottak segítséget tanulmányaikhoz
A rendezvényt Gaál József, a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke nyitotta meg.
– A Hírös Vacsora azon túl, hogy a hagyomány, egy jelentős jótékonysági esemény. Eddig, az előző 16 alkalommal összesen közel 10 millió forint gyűlt össze, melyből 170-nél több tanulót tudtunk támogatni. Bízom benne, hogy ebben az évben is 10-nél több gyereknek tudunk segítséget nyújtani a tanulásukhoz. Olyan szakképzésben tanuló fiatalokról van szó, akiket az iskolák javaslata alapján választunk ki. Tehetséges, jól tanuló gyerekek, akik egyébként szerényebb körülmények között élnek, és nagyon jól jön számukra az a néhány tízezer forintos segítség, amit ezzel a vacsorával előteremtünk számukra – emelte ki az elején Gaál József.
A cégek közül sokan plusztámogatást is adtak
A kamara elnöke továbbá elmondta: az idei Hírös Vacsora előre láthatóan sikeres lesz.
– Elővételben több mint 800 jegy kelt el, ebben benne vannak a támogatói jegyek is, akik nem tudtak eljönni valamiért, de mégis úgy érezték, hogy e nemes célt támogatják. Ezekhez jönnek a helyben váltott vacsorajegyek. Ha minden jól megy, akkor a múlt évi hasonló számot akár túl is tudjuk szárnyalni. Köszönet még egyszer mindenkinek, aki eljött. Emellett legalább 40 olyan cég csatlakozott a jótékonysági eseményünkhöz, akik a vacsorajegyeken túl kisebb-nagyobb adományokkal is hozzájárultak a fiatalok támogatásához – jegyezte meg Gaál József, majd mindenkinek jó étvágyat és tartalmas beszélgetéseket, sikeres kapcsolatteremtéseket kívánt.
Jótékonysági vacsoraest KecskemétenFotók: Sebestyén Hajnalka
