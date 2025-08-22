A rászoruló, tehetséges diákokat támogatják a Hírös Vacsora bevételéből – galériával

A Hírös Vacsora a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által életre hívott, országos szinten egyedi kezdeményezés. Minden évben nagyon sikeres. Idén előzetesen 800 jegy kelt, de a helyszínre is érkeztek újabb és újabb vendégek. A helyszín idén változott, az eső miatt a főtér helyett a Hírös Agórában fogadták a vendégeket.

Fotó: Sebestyén Hajnalka

Sokan érzik szívügyüknek a rászoruló fiatalok támogatását

A Hírös Vacsora Kecskeméten az év egyik legnemesebb eseménye, amely közös összefogásra hívja a vállalkozókat, intézményeket és a város lakosságát. Minden évben sokan érzik szívügyüknek, hogy egy vacsora árával támogassák a szociálisan hátrányos helyzetű, ám kiváló tanulmányi eredményekkel büszkélkedő, szakmát tanuló, szakképzős fiatalokat. A vacsora elkészítésében a kamara partnere idén is a Kecskeméti Csárda volt, ízletes fogásokkal készültek.

A Hírös Vacsora csapata két menüvel készült

Vacsorázni két turnusban lehetett. Az „A” menü Tüzes marhapörkölt pásztortarhonyával és vegyes savanyúsággal + 1 pohár fröccs vagy ásványvíz, míg a „B” menü Grilltányéros: rablóhús nyárson rozmaringos parázsburgonyával és vasalt csirkecombfilé ördöngös kacsamájas raguval + 1 pohár fröccs vagy ásványvíz volt.

A kamara ezúttal is lehetőséget biztosított arra is, hogy aki nem tudott személyesen részt venni a jótékonysági eseményen, támogatói jegyet váltson. A támogatásokat a kamara a decemberi ünnepi küldöttgyűlés alkalmával adja át a kecskeméti szakközép- és szakiskolák által javasolt diákok számára.

Eddig 170 diáknak nyújtottak segítséget tanulmányaikhoz

A rendezvényt Gaál József, a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke nyitotta meg.

Gaál József, a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

Fotó: Sebestyén Hajnalka

– A Hírös Vacsora azon túl, hogy a hagyomány, egy jelentős jótékonysági esemény. Eddig, az előző 16 alkalommal összesen közel 10 millió forint gyűlt össze, melyből 170-nél több tanulót tudtunk támogatni. Bízom benne, hogy ebben az évben is 10-nél több gyereknek tudunk segítséget nyújtani a tanulásukhoz. Olyan szakképzésben tanuló fiatalokról van szó, akiket az iskolák javaslata alapján választunk ki. Tehetséges, jól tanuló gyerekek, akik egyébként szerényebb körülmények között élnek, és nagyon jól jön számukra az a néhány tízezer forintos segítség, amit ezzel a vacsorával előteremtünk számukra – emelte ki az elején Gaál József.