augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jótékonyság

1 órája

A rászoruló, tehetséges diákokat támogatják a Hírös Vacsora bevételéből – galériával

Címkék#Hírös Vacsora#diák#rászorulók#vacsora

Kecskeméten, a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara csütörtök este – a Hírös Hét keretében – 17. alkalommal rendezte meg a jótékonysági vacsoraestjét. A Hírös Vacsora rendezvényen befolyt bevételből a szociálisan hátrányos helyzetű, kiváló tanulmányi eredményekkel rendelkező szakképzős fiatalokat támogatják.

Sebestyén Hajnalka

A Hírös Vacsora a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által életre hívott, országos szinten egyedi kezdeményezés. Minden évben nagyon sikeres. Idén előzetesen 800 jegy kelt, de a helyszínre is érkeztek újabb és újabb vendégek. A helyszín idén változott, az eső miatt a főtér helyett a Hírös Agórában fogadták a vendégeket.

Hírös vacsora Kecskeméten
Minden évben nagyon sikeres a Hírös Vacsora
Fotó: Sebestyén Hajnalka

Sokan érzik szívügyüknek a rászoruló fiatalok támogatását

A Hírös Vacsora Kecskeméten az év egyik legnemesebb eseménye, amely közös összefogásra hívja a vállalkozókat, intézményeket és a város lakosságát. Minden évben sokan érzik szívügyüknek, hogy egy vacsora árával támogassák a szociálisan hátrányos helyzetű, ám kiváló tanulmányi eredményekkel büszkélkedő, szakmát tanuló, szakképzős fiatalokat. A vacsora elkészítésében a kamara partnere idén is a Kecskeméti Csárda volt, ízletes fogásokkal készültek.

A Hírös Vacsora csapata két menüvel készült

Vacsorázni két turnusban lehetett. Az „A” menü Tüzes marhapörkölt pásztortarhonyával és vegyes savanyúsággal + 1 pohár fröccs vagy ásványvíz, míg a „B” menü Grilltányéros: rablóhús nyárson rozmaringos parázsburgonyával és vasalt csirkecombfilé ördöngös kacsamájas raguval + 1 pohár fröccs vagy ásványvíz volt.

A kamara ezúttal is lehetőséget biztosított arra is, hogy aki nem tudott személyesen részt venni a jótékonysági eseményen, támogatói jegyet váltson. A támogatásokat a kamara a decemberi ünnepi küldöttgyűlés alkalmával adja át a kecskeméti szakközép- és szakiskolák által javasolt diákok számára.

Eddig 170 diáknak nyújtottak segítséget tanulmányaikhoz

A rendezvényt Gaál József, a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke nyitotta meg.

Gaál József nyitotta meg a rendezvényt
Gaál József, a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
Fotó: Sebestyén Hajnalka

– A Hírös Vacsora azon túl, hogy a hagyomány, egy jelentős jótékonysági esemény. Eddig, az előző 16 alkalommal összesen közel 10 millió forint gyűlt össze, melyből 170-nél több tanulót tudtunk támogatni. Bízom benne, hogy ebben az évben is 10-nél több gyereknek tudunk segítséget nyújtani a tanulásukhoz. Olyan szakképzésben tanuló fiatalokról van szó, akiket az iskolák javaslata alapján választunk ki. Tehetséges, jól tanuló gyerekek, akik egyébként szerényebb körülmények között élnek, és nagyon jól jön számukra az a néhány tízezer forintos segítség, amit ezzel a vacsorával előteremtünk számukra – emelte ki az elején Gaál József.

A cégek közül sokan plusztámogatást is adtak

A kamara elnöke továbbá elmondta: az idei Hírös Vacsora előre láthatóan sikeres lesz. 

– Elővételben több mint 800 jegy kelt el, ebben benne vannak a támogatói jegyek is, akik nem tudtak eljönni valamiért, de mégis úgy érezték, hogy e nemes célt támogatják. Ezekhez jönnek a helyben váltott vacsorajegyek. Ha minden jól megy, akkor a múlt évi hasonló számot akár túl is tudjuk szárnyalni. Köszönet még egyszer mindenkinek, aki eljött. Emellett legalább 40 olyan cég csatlakozott a jótékonysági eseményünkhöz, akik a vacsorajegyeken túl kisebb-nagyobb adományokkal is hozzájárultak a fiatalok támogatásához – jegyezte meg Gaál József, majd mindenkinek jó étvágyat és tartalmas beszélgetéseket, sikeres kapcsolatteremtéseket kívánt.

Jótékonysági vacsoraest Kecskeméten

Fotók: Sebestyén Hajnalka

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu