Falvak és városok értékeit díjazták a Hírös Hét kistérségi kiállításán – galériával

Tizenkét díjat adták át péntek este Kecskemét főterén a 28. Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállításon. A Hírös Hét keretében zajló, nagy múltú rendezvényen idén a térségből 12 település élteti hagyományait, mutatja be értékeit, termékeken és mesterségeken át.

Sebestyén Hajnalka

A Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítás csütörtökön vette kezdetét és vasárnapig tart, minden nap más-más települések mutatkoznak be. Így a Hírös Hét Fesztiválra látogatók a kisebb községek, nagyközségek, városok értékeit is megismerhetik. Sőt régi mesterektől is tanulhatnak. 

A Hírös Hét üde színfoltja a kistérségi kiállítás
Régi mesterektől is tanulhatnak a Hírös Hét kistérségi kiállításán
Fotó: Sebestyén Hajnalka

A Hírös Hét üde színfoltja a kistérségi kiállítás

Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület által szervezett Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállításon minden évben díjazzák a résztvevő települések standjait, melyek kiválóan prezentálják a helyi értékeket, mesterek munkáit. A díjakat péntek este adták át a színpadon. A közönséget és a települések képviselőit Hamzáné Lakó Judit, az egyesület titkára köszöntötte. 

Díjeső az önkormányzatoknak

  • A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Vármegyei Szervezetének különdíját Kunbaracs Község Önkormányzata kapta. 
  • Az Agrárminisztérium Közös Agrárpolitika Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság különdíját Felsőlajos Község Önkormányzatának adományozták. 
  • A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal különdíját Kecskemét-Matkó városrésze vehette át. 
  • A Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat különdíját Nyárlőrinc Község Önkormányzatának ítélték oda. 
  • A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály különdíját Helvécia Nagyközség Önkormányzata érdemelte ki. 
  • A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tiszakécskei Járási Hivatal különdíját idén Lakitelek önkormányzatának adták át. 
  • A Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara különdíját Orgovány Nagyközség Önkormányzata vehette át. 
  • A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság különdíját Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatának adományozták. 
  • A Nemzeti Művelődési Intézet Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatóságának különdíja Tiszakécske Város Önkormányzatához került. 
  • A MATE SZBI Kecskeméti Kutató Állomás különdíját Bugacpusztaháza Község Önkormányzata kapta meg. 
  • A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Nagydíját Ballószög Nagyközség Önkormányzata vehette át.
  • Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület közönségdíját pedig Lajosmizse Város Önkormányzata nyerte el. 

Díjátadás a 28. Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállításon

Fotók: Sebestyén Hajnalka

Hétvégén újabb települések mutatkoznak be

A Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítás pénteki eseménysora a települési bemutatkozásokkal folytatódott. Ezúttal: Ballószög, Nyárlőrinc és Lakitelek állt a rendezvény fókuszában. 

Szombaton Tiszaalpár, Orgovány és Kecskemét-Matkó, majd vasárnap Kunbaracs és Bugacpusztaháza prezentálja értékeit és helyi finomságait.


 

 

