1 órája
Falvak és városok értékeit díjazták a Hírös Hét kistérségi kiállításán – galériával
Tizenkét díjat adták át péntek este Kecskemét főterén a 28. Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállításon. A Hírös Hét keretében zajló, nagy múltú rendezvényen idén a térségből 12 település élteti hagyományait, mutatja be értékeit, termékeken és mesterségeken át.
A Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítás csütörtökön vette kezdetét és vasárnapig tart, minden nap más-más települések mutatkoznak be. Így a Hírös Hét Fesztiválra látogatók a kisebb községek, nagyközségek, városok értékeit is megismerhetik. Sőt régi mesterektől is tanulhatnak.
A Hírös Hét üde színfoltja a kistérségi kiállítás
Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület által szervezett Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállításon minden évben díjazzák a résztvevő települések standjait, melyek kiválóan prezentálják a helyi értékeket, mesterek munkáit. A díjakat péntek este adták át a színpadon. A közönséget és a települések képviselőit Hamzáné Lakó Judit, az egyesület titkára köszöntötte.
Díjeső az önkormányzatoknak
- A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Vármegyei Szervezetének különdíját Kunbaracs Község Önkormányzata kapta.
- Az Agrárminisztérium Közös Agrárpolitika Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság különdíját Felsőlajos Község Önkormányzatának adományozták.
- A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal különdíját Kecskemét-Matkó városrésze vehette át.
- A Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat különdíját Nyárlőrinc Község Önkormányzatának ítélték oda.
- A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály különdíját Helvécia Nagyközség Önkormányzata érdemelte ki.
- A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tiszakécskei Járási Hivatal különdíját idén Lakitelek önkormányzatának adták át.
- A Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara különdíját Orgovány Nagyközség Önkormányzata vehette át.
- A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság különdíját Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatának adományozták.
- A Nemzeti Művelődési Intézet Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatóságának különdíja Tiszakécske Város Önkormányzatához került.
- A MATE SZBI Kecskeméti Kutató Állomás különdíját Bugacpusztaháza Község Önkormányzata kapta meg.
- A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Nagydíját Ballószög Nagyközség Önkormányzata vehette át.
- Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület közönségdíját pedig Lajosmizse Város Önkormányzata nyerte el.
Díjátadás a 28. Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari KiállításonFotók: Sebestyén Hajnalka
Hétvégén újabb települések mutatkoznak be
A Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítás pénteki eseménysora a települési bemutatkozásokkal folytatódott. Ezúttal: Ballószög, Nyárlőrinc és Lakitelek állt a rendezvény fókuszában.
Szombaton Tiszaalpár, Orgovány és Kecskemét-Matkó, majd vasárnap Kunbaracs és Bugacpusztaháza prezentálja értékeit és helyi finomságait.
