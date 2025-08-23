Falvak és városok értékeit díjazták a Hírös Hét kistérségi kiállításán – galériával

A Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítás csütörtökön vette kezdetét és vasárnapig tart, minden nap más-más települések mutatkoznak be. Így a Hírös Hét Fesztiválra látogatók a kisebb községek, nagyközségek, városok értékeit is megismerhetik. Sőt régi mesterektől is tanulhatnak.

Régi mesterektől is tanulhatnak a Hírös Hét kistérségi kiállításán

Fotó: Sebestyén Hajnalka

A Hírös Hét üde színfoltja a kistérségi kiállítás

Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület által szervezett Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállításon minden évben díjazzák a résztvevő települések standjait, melyek kiválóan prezentálják a helyi értékeket, mesterek munkáit. A díjakat péntek este adták át a színpadon. A közönséget és a települések képviselőit Hamzáné Lakó Judit, az egyesület titkára köszöntötte.

Díjeső az önkormányzatoknak