Programsorozat

21 perce

Nyár zárásaként érkezik a Hírös Hét Fesztivál, fellép a Valmar és a Neoton is

Címkék#Valmar#programsoroló#Hírös Hét Fesztivál

Valmar, Bohemian Betyars és Jugglers of the Village. Mindez csak a kezdet a szerdán induló kecskeméti Hírös Hét Fesztivál nagyívű programjaiból. Idén 5+1 nap kínál a szervező Hírös Agóra tartalmas szórakozást a Főtéren. A jóból a gyerekek sem maradnak ki.

Sebestyén Hajnalka

A Hírös Hét a város legrégebbi fesztiválja, sok évtizedes múltra tekint vissza. Napjaink igényeinek, trendjeinek megfelelően a programok pörgősek, innovatívak, de a hagyományok éltetése sem marad el, például fellép a Kecskeméti Táncegyüttes. S, ha már helyi fellépő, akkor kiemelhetünk még három programot. Szombaton este kecskeméti kötődésű Kilele Swing Cats és a SoulBlaster is zenél. Vasárnap este a Hold The Line – Toto Tribute Band zenekar játszik. A színpadon a kecskeméti Pulius Tibor és barátai egy felejthetetlen koncertet adnak Toto legnagyobb slágereiből.

A Valmar is fellép a Hírös Héten
A Hírös Hét fesztivál egyik nagy koncertjét a Valmar adja
Fotó: MW-archív / Illusztráció

Hírös Hét kap még egy ajándék napot

Augusztus 20-24. között zajlik a Hírös Hét Fesztivál, de augusztus 25-én folytatódik a buli, a szórakozás a Gyermekotthonok Labdarúgó Európa Kupa döntője kapcsán. Így idén 5+1 nap nyüzsög majd a főtér a nyár vidám zárásaként. Íme egy kis kedvcsináló a programokhoz, melyek zömében a főtéren érhetők majd el.

Augusztus 20. szerda, Főtér

  • 17.00 Kecskemét Táncegyüttes – Őseink nyomán, Szent István király intelmei Imre herceghez
  • 18.00 Szent István szobornál városi államalapítási ünnepség
    20.30 Valmar koncert
  • (16.00 Katona József Emlékház, Katona-kultusz a Hírös Héten a kezdeteknél és ma – rendhagyó tárlatvezetés és előadás: Hajagos Csaba történész-muzeológussal.)

Augusztus 21., csütörtök, Főtér

  • 08.00 – 22.00 Agórafalva – Miniváros a legkisebbeknek
  • 16.00 – 20.00 Élményvár Játéktár minden korosztálynak, Haverda elektromos kisautók
  • 16.00 – 20.00 Guruló Iránytű élménybusz: a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat egy interaktív busz segítségével bemutatja vármegyénk kulturális, történelmi és természeti kincseit, illetve a gyermekek felfedezhetik a vármegyei mesék és legendák világát.
  • 17.00 Romkert, Barakoo Dobkör közösségi dobolása
  • 18.00 Szent István szobor előtti terület Hírös Vacsora (szervező: Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara)
  • 20.00 Bohemian Betyars koncert
  • 21.30 Jugglers of the Village tűzzsonglőr csapat látványos műsora

Augusztus 22., péntek, Főtér

  • 08.00 – 22.00 Agórafalva – Miniváros a legkisebbeknek
  • 16.00 – 20.00 Élményvár Játéktár minden korosztálynak, Haverda elektromos kisautók
  • 17.00 Romkert, Matóka Együttes - Zenés interaktív családi műsor
  • 20.00 Melody Maker koncert

Augusztus 23., szombat 

  • 08.00 – 22.00 Agórafalva – Miniváros a legkisebbeknek
  • 16.00 – 20.00 Élményvár Játéktár minden korosztálynak, Haverda elektromos kisautók
  • 10.00 – 14.00 Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek – Nemzetközi Kerámia Stúdió, rendhagyó szakmai tárlatvezetés
  • 16.00-20.00 Főtér, DTKH Nonprofit Kft. edukációs programja gyerekeknek: foglakozások, kvízjátékok a szelektív hulladékgyűjtés a fenntarthatóság jegyében 
  • 16.00 Romkert, Lóca együttes interaktív gyermekelőadás
  • 17.00 Színes Szőttes – nemzetközi néptáncbemutatók (Kanas Gyermek Néptáncegyüttes, Szlovákia, „Viducis” Néptáncegyüttes, Lettország, Silifke Közoktatási Központ Néptánccsoport, Törökország)
  • 20.00 Kilele Swing Cats
    21.15 SoulBlaster koncert

Augusztus 24., vasárnap, Főtér

  • 08.00 – 22.00 Agórafalva – Miniváros a legkisebbeknek
  • 16.00 – 20.00 Élményvár Játéktár minden korosztálynak, Haverda elektromos kisautók
  • 16.00 – 20.00 Kecskeméti Társasjáték Kör Egyesület játékos programja
  • 16.30 – 18.30 A Tánc Napja, a Kecskeméti Tánciskolák bemutatkozása (L-Dance Group, TST Tánc és World Jumping Stúdió, Dance for Art Táncstúdió, Fallaway Táncegyesület, Grapevine Tánciskola)
  •  20:00 Hold The Line – Toto Tribute Band

Augusztus 25.,hétfő +1 nap

XXIV. Gyermekotthonok Labdarúgó Európa Kupa döntőhöz kapcsolódóan 

  • 19.45 Gyermekotthonok Európa Kupa Döntő Nyitóünnepsége
  • 20.30 Neoton sztárjai élő nagy koncert

 

 

