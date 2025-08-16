21 perce
Nyár zárásaként érkezik a Hírös Hét Fesztivál, fellép a Valmar és a Neoton is
Valmar, Bohemian Betyars és Jugglers of the Village. Mindez csak a kezdet a szerdán induló kecskeméti Hírös Hét Fesztivál nagyívű programjaiból. Idén 5+1 nap kínál a szervező Hírös Agóra tartalmas szórakozást a Főtéren. A jóból a gyerekek sem maradnak ki.
A Hírös Hét a város legrégebbi fesztiválja, sok évtizedes múltra tekint vissza. Napjaink igényeinek, trendjeinek megfelelően a programok pörgősek, innovatívak, de a hagyományok éltetése sem marad el, például fellép a Kecskeméti Táncegyüttes. S, ha már helyi fellépő, akkor kiemelhetünk még három programot. Szombaton este kecskeméti kötődésű Kilele Swing Cats és a SoulBlaster is zenél. Vasárnap este a Hold The Line – Toto Tribute Band zenekar játszik. A színpadon a kecskeméti Pulius Tibor és barátai egy felejthetetlen koncertet adnak Toto legnagyobb slágereiből.
Hírös Hét kap még egy ajándék napot
Augusztus 20-24. között zajlik a Hírös Hét Fesztivál, de augusztus 25-én folytatódik a buli, a szórakozás a Gyermekotthonok Labdarúgó Európa Kupa döntője kapcsán. Így idén 5+1 nap nyüzsög majd a főtér a nyár vidám zárásaként. Íme egy kis kedvcsináló a programokhoz, melyek zömében a főtéren érhetők majd el.
Augusztus 20. szerda, Főtér
- 17.00 Kecskemét Táncegyüttes – Őseink nyomán, Szent István király intelmei Imre herceghez
- 18.00 Szent István szobornál városi államalapítási ünnepség
20.30 Valmar koncert
- (16.00 Katona József Emlékház, Katona-kultusz a Hírös Héten a kezdeteknél és ma – rendhagyó tárlatvezetés és előadás: Hajagos Csaba történész-muzeológussal.)
Augusztus 21., csütörtök, Főtér
- 08.00 – 22.00 Agórafalva – Miniváros a legkisebbeknek
- 16.00 – 20.00 Élményvár Játéktár minden korosztálynak, Haverda elektromos kisautók
- 16.00 – 20.00 Guruló Iránytű élménybusz: a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat egy interaktív busz segítségével bemutatja vármegyénk kulturális, történelmi és természeti kincseit, illetve a gyermekek felfedezhetik a vármegyei mesék és legendák világát.
- 17.00 Romkert, Barakoo Dobkör közösségi dobolása
- 18.00 Szent István szobor előtti terület Hírös Vacsora (szervező: Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara)
- 20.00 Bohemian Betyars koncert
- 21.30 Jugglers of the Village tűzzsonglőr csapat látványos műsora
Augusztus 22., péntek, Főtér
- 08.00 – 22.00 Agórafalva – Miniváros a legkisebbeknek
- 16.00 – 20.00 Élményvár Játéktár minden korosztálynak, Haverda elektromos kisautók
- 17.00 Romkert, Matóka Együttes - Zenés interaktív családi műsor
- 20.00 Melody Maker koncert
Augusztus 23., szombat
- 08.00 – 22.00 Agórafalva – Miniváros a legkisebbeknek
- 16.00 – 20.00 Élményvár Játéktár minden korosztálynak, Haverda elektromos kisautók
- 10.00 – 14.00 Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek – Nemzetközi Kerámia Stúdió, rendhagyó szakmai tárlatvezetés
- 16.00-20.00 Főtér, DTKH Nonprofit Kft. edukációs programja gyerekeknek: foglakozások, kvízjátékok a szelektív hulladékgyűjtés a fenntarthatóság jegyében
- 16.00 Romkert, Lóca együttes interaktív gyermekelőadás
- 17.00 Színes Szőttes – nemzetközi néptáncbemutatók (Kanas Gyermek Néptáncegyüttes, Szlovákia, „Viducis” Néptáncegyüttes, Lettország, Silifke Közoktatási Központ Néptánccsoport, Törökország)
- 20.00 Kilele Swing Cats
21.15 SoulBlaster koncert
Augusztus 24., vasárnap, Főtér
- 08.00 – 22.00 Agórafalva – Miniváros a legkisebbeknek
- 16.00 – 20.00 Élményvár Játéktár minden korosztálynak, Haverda elektromos kisautók
- 16.00 – 20.00 Kecskeméti Társasjáték Kör Egyesület játékos programja
- 16.30 – 18.30 A Tánc Napja, a Kecskeméti Tánciskolák bemutatkozása (L-Dance Group, TST Tánc és World Jumping Stúdió, Dance for Art Táncstúdió, Fallaway Táncegyesület, Grapevine Tánciskola)
- 20:00 Hold The Line – Toto Tribute Band
Augusztus 25.,hétfő +1 nap
XXIV. Gyermekotthonok Labdarúgó Európa Kupa döntőhöz kapcsolódóan
- 19.45 Gyermekotthonok Európa Kupa Döntő Nyitóünnepsége
- 20.30 Neoton sztárjai élő nagy koncert
