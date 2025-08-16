Nyár zárásaként érkezik a Hírös Hét Fesztivál, fellép a Valmar és a Neoton is

A Hírös Hét a város legrégebbi fesztiválja, sok évtizedes múltra tekint vissza. Napjaink igényeinek, trendjeinek megfelelően a programok pörgősek, innovatívak, de a hagyományok éltetése sem marad el, például fellép a Kecskeméti Táncegyüttes. S, ha már helyi fellépő, akkor kiemelhetünk még három programot. Szombaton este kecskeméti kötődésű Kilele Swing Cats és a SoulBlaster is zenél. Vasárnap este a Hold The Line – Toto Tribute Band zenekar játszik. A színpadon a kecskeméti Pulius Tibor és barátai egy felejthetetlen koncertet adnak Toto legnagyobb slágereiből.

A Hírös Hét fesztivál egyik nagy koncertjét a Valmar adja

Fotó: MW-archív / Illusztráció

Hírös Hét kap még egy ajándék napot

Augusztus 20-24. között zajlik a Hírös Hét Fesztivál, de augusztus 25-én folytatódik a buli, a szórakozás a Gyermekotthonok Labdarúgó Európa Kupa döntője kapcsán. Így idén 5+1 nap nyüzsög majd a főtér a nyár vidám zárásaként. Íme egy kis kedvcsináló a programokhoz, melyek zömében a főtéren érhetők majd el.

Augusztus 20. szerda, Főtér

17.00 Kecskemét Táncegyüttes – Őseink nyomán, Szent István király intelmei Imre herceghez

18.00 Szent István szobornál városi államalapítási ünnepség

20.30 Valmar koncert

20.30 Valmar koncert (16.00 Katona József Emlékház, Katona-kultusz a Hírös Héten a kezdeteknél és ma – rendhagyó tárlatvezetés és előadás: Hajagos Csaba történész-muzeológussal.)

Augusztus 21., csütörtök, Főtér

08.00 – 22.00 Agórafalva – Miniváros a legkisebbeknek

16.00 – 20.00 Élményvár Játéktár minden korosztálynak, Haverda elektromos kisautók

16.00 – 20.00 Guruló Iránytű élménybusz: a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat egy interaktív busz segítségével bemutatja vármegyénk kulturális, történelmi és természeti kincseit, illetve a gyermekek felfedezhetik a vármegyei mesék és legendák világát.

17.00 Romkert, Barakoo Dobkör közösségi dobolása

18.00 Szent István szobor előtti terület Hírös Vacsora (szervező: Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara)

20.00 Bohemian Betyars koncert

21.30 Jugglers of the Village tűzzsonglőr csapat látványos műsora

Augusztus 22., péntek, Főtér

08.00 – 22.00 Agórafalva – Miniváros a legkisebbeknek

16.00 – 20.00 Élményvár Játéktár minden korosztálynak, Haverda elektromos kisautók

17.00 Romkert, Matóka Együttes - Zenés interaktív családi műsor

20.00 Melody Maker koncert

Augusztus 23., szombat

08.00 – 22.00 Agórafalva – Miniváros a legkisebbeknek

16.00 – 20.00 Élményvár Játéktár minden korosztálynak, Haverda elektromos kisautók

10.00 – 14.00 Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek – Nemzetközi Kerámia Stúdió, rendhagyó szakmai tárlatvezetés

16.00-20.00 Főtér, DTKH Nonprofit Kft. edukációs programja gyerekeknek: foglakozások, kvízjátékok a szelektív hulladékgyűjtés a fenntarthatóság jegyében

16.00 Romkert, Lóca együttes interaktív gyermekelőadás

17.00 Színes Szőttes – nemzetközi néptáncbemutatók (Kanas Gyermek Néptáncegyüttes, Szlovákia, „Viducis” Néptáncegyüttes, Lettország, Silifke Közoktatási Központ Néptánccsoport, Törökország)

20.00 Kilele Swing Cats

21.15 SoulBlaster koncert

Augusztus 24., vasárnap, Főtér

08.00 – 22.00 Agórafalva – Miniváros a legkisebbeknek

16.00 – 20.00 Élményvár Játéktár minden korosztálynak, Haverda elektromos kisautók

16.00 – 20.00 Kecskeméti Társasjáték Kör Egyesület játékos programja

16.30 – 18.30 A Tánc Napja, a Kecskeméti Tánciskolák bemutatkozása (L-Dance Group, TST Tánc és World Jumping Stúdió, Dance for Art Táncstúdió, Fallaway Táncegyesület, Grapevine Tánciskola)

20:00 Hold The Line – Toto Tribute Band

Augusztus 25.,hétfő +1 nap

XXIV. Gyermekotthonok Labdarúgó Európa Kupa döntőhöz kapcsolódóan