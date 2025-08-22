2 órája
A fesztiváli forgatagban a kistelepülések értékeire is érdemes odafigyelni – galériával
Csütörtökön megkezdődött Kecskemét főterén a 28. Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítás. Idén a térségből 12 település élteti hagyományait, mutatja be értékeit, és kínálja finomságait. Az esemény része a Hírös Hét Fesztiválnak.
Augusztus 21–24. között zajlik a Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítás, illeszkedve a Hírös Hét Fesztivál forgatagához, az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület szervezésében. A 12 környékbeli település a saját standjaikon mintegy 130 kiállító portékáit mutatja be, képviselve a helyi mezőgazdaság, élelmiszeripar, dísznövénykertészet, kézművesség, népi kultúra és hagyományőrzés legszebb, legértékesebb arcát.
A Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállításon minden este több település mutatkozik be, valamint a fesztiválra látogatók a helyi jellegzetes finomságokat is fogyaszthatják, az ételek megvásárlásával a helyi kulturális közösségeket támogatva.
Helyi értékek a Hírös Hét Fesztiválon
Az első nap, csütörtökön Helvécia, Lajosmizse és Felsőlajos mutatkozott be és prezentálta a helyi értékeiket, kulturális, kézműves és gasztro tekintetében egyaránt. A Térségi Gasztrohét keretében – a kiírás szerint – Helvécia gazdag csülökpörkölttel, Felsőlajos keménylebbenccsel, Lajosmizse tejes pitével készült, helyi alapanyagokból. A fesztiválra látogatók örömmel vásároltak az ízletes finomságokból. Az első estét egy idő után sajnos az eső megzavarta.
A következő napokban a többi település helyi étkei is terítékre kerülnek, de valamennyien már az első napon képviselték saját településeiket.
- Pénteken Ballószög lecsóval, Nyárlőrinc nyárlőrinci tutajossal, Lakitelek meggyes és almás rácsos linzerrel várja az érdeklődőket.
- Szombaton Tiszaalpár halászlével, Orgovány bográcsos egytálétellel, Matkó baracklekváros süteménnyel élteti a helyi ízeket.
- Vasárnap Kunbaracs babgulyást, Bugacpusztaháza pedig palacsintát kínál a látogatóknak.
28. Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari KiállításFotók: Sebestyén Hajnalka
Riasztást adtak ki Bács-Kiskunra, erős széllel érkezhetnek a zivatarok