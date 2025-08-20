Indul a Hírös Hét Fesztivál, a hangulatot a Valmar koncertje alapozza meg

A Hírös Hét azonban nemcsak a zenéről szól. Éltetik a hagyományokat és gyerekek nagy kedvencét az Agórafalvát is felállítják. A fesztivál részleteiről Barta Dóra, a Hírös Agóra ügyvezető igazgatója a Rádió 1 Gong Téma című műsorában számolt be.

A Hírös Hét Fesztivál első napján a Valmar fog fellépni

Fotó: Vasvári Tamás / MTI

Ez a nyár harmadik nagy rendezvénye

A Hírös Agóra szervezésében a Hírös Hét a harmadik nagy fesztivál a nyáron. Barta Dóra elmondta: nyár során három különböző tematikájú, különböző karakterjegyű fesztivált hívtak életre. Júniusban kezdődött a Street Food, Street Art és Borsétánnyal, a sikeres gasztrofesztivál 40 ezres látogatottságot könyvelhetett el. Júliusban jött a rangos Kodály Művészeti fesztivál, mely idén elsősorban az intézményes, évfordulós, reprezentatív együttműködésekre fókuszált.

Augusztus 20-25. között zajlik a Hírös Hét, mely Kecskemét legtradicionálisabb ünnepe. Ez az a fesztivál, mely leginkább az értékekre, a kecskeméti tradíciókra épül, ugyanakkor ötvözik a 2025-ben egy fesztiváltól elvárt innovatív, újszerű megoldásokkal.

Valmar indítja a Hírös Hét fesztivált

A Hírös Hét Fesztivál rögtön egy csúcsnappal indít, hiszen az államalapítási ünnepség mellett ingyenes Valmar koncert várja a zenekedvelő közönséget. Nagyon sokan várják ezt a különleges alkalmat. Kecskeméten nem lesz tűzijáték augusztus 20-án, viszont csütörtök este a Jugglers of the Village tűzzsonglőr csapat mutat be látványos műsort.

Barta Dóra megjegyezte: maga a Hírös Hét tematikáját tekintve három részre osztható. Az első három nap klasszikus, kis koncert, utána nagy koncert, kitelepült étel-ital árusok, kézműves vásár érhető el. A Valmar mellett a Bohemian Betyars és egy Melody Maker ad ingyenes koncertet a főtéren.

Kecskemétiek is színpadra lépnek

A hétvége a Kecskemét Weekend, a két tematizált napon a hírös városi értékek és fellépők kapnak teret. Kecskeméti zenészek, tánciskolák lépnek színpadra, valamint az intézmények közül a megújult Katona József Emlékház, és a Nemzetközi Kerámiastúdió készül programokkal.

Sokszínű programajánlat az egész családnak

A gyerekeket idén is várja az Agórafalva, a kis házakból álló mini város igazi örömteli kis zónája a fesztiválnak. A Hírös Hét keretében lesz még várostörténeti séta, Barakoo Dobkör közösségi dobolása és érkezik a guruló iránytű élménybusz is. A fesztiválhoz kötődik az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület 28. Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítása is, melynek keretében augusztus 21-24. között 12 település mutatja be értékeit.