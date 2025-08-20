augusztus 20., szerda

István névnap

Indul a Hírös Hét Fesztivál, a hangulatot a Valmar koncertje alapozza meg

Augusztus 20-án indul Kecskemét tradicionális nagy fesztiválja. A Hírös Hét idén 5+1 napos lesz a főtéren. Szerda este a Valmar ad koncertet, de a többi este is nagy sztárok lépnek színpadra. Igazán látványosnak ígérkezik a csütörtöki tűzzsonglőr produkció, a hétvégén pedig kecskeméti zenekarok játszanak.

Sebestyén Hajnalka

A Hírös Hét azonban nemcsak a zenéről szól. Éltetik a hagyományokat és gyerekek nagy kedvencét az Agórafalvát is felállítják. A fesztivál részleteiről Barta Dóra, a Hírös Agóra ügyvezető igazgatója a Rádió 1 Gong Téma című műsorában számolt be.

A hírös hét fesztiválon a valmar is fellép
A Hírös Hét Fesztivál első napján a Valmar fog fellépni
Fotó: Vasvári Tamás / MTI

Ez a nyár harmadik nagy rendezvénye

A Hírös Agóra szervezésében a Hírös Hét a harmadik nagy fesztivál a nyáron. Barta Dóra elmondta: nyár során három különböző tematikájú, különböző karakterjegyű fesztivált hívtak életre. Júniusban kezdődött a Street Food, Street Art és Borsétánnyal, a sikeres gasztrofesztivál 40 ezres látogatottságot könyvelhetett el. Júliusban jött a rangos Kodály Művészeti fesztivál, mely idén elsősorban az intézményes, évfordulós, reprezentatív együttműködésekre fókuszált. 

Augusztus 20-25. között zajlik a Hírös Hét, mely Kecskemét legtradicionálisabb ünnepe. Ez az a fesztivál, mely leginkább az értékekre, a kecskeméti tradíciókra épül, ugyanakkor ötvözik a 2025-ben egy fesztiváltól elvárt innovatív, újszerű megoldásokkal. 

Valmar indítja a Hírös Hét fesztivált

A Hírös Hét Fesztivál rögtön egy csúcsnappal indít, hiszen az államalapítási ünnepség mellett ingyenes Valmar koncert várja a zenekedvelő közönséget. Nagyon sokan várják ezt a különleges alkalmat. Kecskeméten nem lesz tűzijáték augusztus 20-án, viszont csütörtök este a Jugglers of the Village tűzzsonglőr csapat mutat be látványos műsort. 

Barta Dóra megjegyezte: maga a Hírös Hét tematikáját tekintve három részre osztható. Az első három nap klasszikus, kis koncert, utána nagy koncert, kitelepült étel-ital árusok, kézműves vásár érhető el. A Valmar mellett a Bohemian Betyars és egy Melody Maker ad ingyenes koncertet a főtéren.

Kecskemétiek is színpadra lépnek

A hétvége a Kecskemét Weekend, a két tematizált napon a hírös városi értékek és fellépők kapnak teret. Kecskeméti zenészek, tánciskolák lépnek színpadra, valamint az intézmények közül a megújult Katona József Emlékház, és a Nemzetközi Kerámiastúdió készül programokkal.

Sokszínű programajánlat az egész családnak

A gyerekeket idén is várja az Agórafalva, a kis házakból álló mini város igazi örömteli kis zónája a fesztiválnak. A Hírös Hét keretében lesz még várostörténeti séta, Barakoo Dobkör közösségi dobolása és érkezik a guruló iránytű élménybusz is. A fesztiválhoz kötődik az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület 28. Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítása is, melynek keretében augusztus 21-24. között 12 település mutatja be értékeit. 

Hírös Hét 5+1 napon át

Augusztus 25-én, hétfőn még egy nap a szórakozásról szól. A XXIV. Gyermekotthonok Labdarúgó Európa Kupa döntő eseményéhez támogatólag kapcsolódott a Hírös Agóra is, így lesz ez a plusz egy nap. A rendezvényen fellép a Neoton.

 

 

