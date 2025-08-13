1 órája
Ágasegyháza kalóztanyává változott, kincsvadászat és megannyi élmény várta a gyerekeket – fotók
Kis kalózok táboroztak, kirándultak és kézműveskedtek Ágasegyházán. Idén is nagyon jól sikerült a Hetedhét Tábor, mely a két hét alatt programok sokaságával ajándékozta meg az ötven résztvevőt.
Ágasegyházán Kovács Lajosné Marika és férje, Kovács Lajos 16. alkalommal hívta életre a Hetedhét Tábort, emléket állítva fiatalon elvesztett Kinga lányuk emlékére. Munkájukat idén 14 önkéntes segítette, így a 36 gyermek vidám élményekkel gazdagodhatott a napokban.
Ingyenes a kéthetes tábor
A táborozó, főként ágasi gyerekek minden évben ingyenesen kapcsolódhatnak ki a kéthetes program során a Kovács Kinga Emlékalapítvány jóvoltából, mindennap más-más élményben lehet részük. Idén sem volt másképp.
Marika mindig hosszas előkészülettel és támogatók felkeresésével éri el, hogy ingyenesen táboroztassa két héten keresztül a gyerekeket. Sajnos az idei tábornak szomorú apropója is volt, egy régi, önzetlen támogatójukat, a veszprémi Németh Anitát elvesztették, váratlanul elhunyt. Róla is megemlékeztek. A tábort idén is magánszemélyként támogatta Füredi János polgármester, valamint ifj. Füredi János alpolgármester.
A Hetedhét Tábor kalóztanyává változott
A Hetedhét Tábor 36 gyermeke az első héten a kalózok életét élhette a sportcsarnokban. Elkészítették a kalóz kalapot, kardot, naplót, útlevelet, kincses térképet, kincses ládát, kalózhajót, volt kalóz csata és kincskereső vetélkedő. Önkéntesek által készült a nagy kalózhajó is.
A kalóz életen túl több csapatépítő feladatokon keresztül kovácsolódott össze a csapat. Volt közben sok tánc és játék, például székfoglaló, szoborjáték, zsákban futás. Emellett megismerkedtek a méhek világával, Bús Amália bemutatóján keresztül és fantasztikus mézeit megkóstolva.
Lovaskocsikáztak is a gyerekek
A kirándulások sem maradtak el. Megtekintették Balogh Gergely kerti kő- és gipsz díszeit, és ki is próbálhatták kézügyességüket a fiatalok. Egy egész napot az ágasi Sándor-telepen töltöttek a Hétvezér fogadó meghívására. Az utat lovaskocsival tették meg. A helyszínen a gyerekek találkoztak az ágasi Nem Adjuk Fel Egyesület időseivel, és az Ágasegyházi Polgárőr Egyesület tagjaival is. Megismertek sok állatot közelről, kiscicát, csibéket, kislibákat. Etettek szamarat, kecskét, felülhettek egy ló hátára. Mindeközben szórakozás is folyt, kötélhúzás, sorverseny, ugrókötelezés, frizbi, foci színesítette az eseményt.
A gyerekek örömére a Hetedhét Tábor hangulatát fokozta, hogy az udvarban felállították a sátrakat, aki kedvet érzett hozzá, ott aludhatott.
A Hetedhét Tábor ÁgasegyházánFotók: Beküldött fotók
A fiatalok büszkén mutatták be saját munkáikat
A tábor második hete a kézművesség jegyében zajlott. Az egyik fő munkájuk egy falióra készítése volt dekupázs technikával. A foglalkozásokon születtek még szélcsengők agyagból, dekorgumiból kitömhető állatkák, gyöngyökből karkötők. Természetesen ezen a héten sem maradt el a sok-sok játék, jógaóra, tánc. Felajánlásként kaptak dinnyét és kenyérlángost is.
A tábor zárónapján, a gyerekek a szüleiknek tartottak műsort, büszkén mutatták be, mi mindent készítettek a két hét alatt.
