Éves szinten akár százezer forintos pluszterhet is jelenthet a Tisza Párt új adóterve az átlagkeresetűeknek

A Világgazdaság szerint ez a háromkulcsos adórendszerre vonatkozó javaslat alapjaiban írná át a jelenlegi személyi jövedelemadó-rendszert, amelyet 2011-ben vezettek be egykulcsos formában, eredetileg 16 százalékos mértékkel. Ez 2016-ra 15 százalékra csökkent. A Tisza Párt új terve azonban drasztikus életszínvonal-csökkenést eredményezhet.

A Tisza Párt új javaslata szerint háromkulcsos adórendszert vezetnének be

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Így nézne ki a háromkulcsos adórendszer

Évi 5 millió forintos jövedelemig maradna a 15 százalékos adókulcs.

5 és 15 millió forint közötti éves jövedelem esetén 22 százalékos adót kellene fizetni.

15 millió forint felett pedig már 33 százalékos kulcs vonatkozna a keresetre.

Ez azt jelenti, hogy már a havi 416 ezer forint felett keresők – tehát nemcsak az átlag-, hanem a mediánjövedelemmel rendelkezők is – magasabb adóterhet viselnének. Fontos megérteni, hogy ez egy progresszív rendszer lenne: például egy 6 millió forintos éves kereset esetén az első 5 millióra továbbra is 15 százalékos adó vonatkozna, de az 5 millió feletti 1 millió forintra már 22 százalékot kellene fizetni.

Bács-Kiskun vármegyében is érezhetően nőnének a terhek

Ez a változás Bács-Kiskun vármegyét is érzékenyen érintené. Bács-Kiskunban az idei év első felében a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 591 647 forint volt havonta, ami éves szinten meghaladja a 7 millió forintot. Ez alapján a dolgozók több mint 2 millió forint után fizetnének 22 százalékos adót, ami körülbelül 462 ezer forint. Ez azt jelentené, hogy 146 ezer forintnyi többletadót fizetnének évente a jelenlegihez képest.