Boldogság

46 perce

Tripla csoda Kecskeméten: hármasikrek születtek a Bartucz családban – galériával

Címkék#család#Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház#hármasikrek

Tripla csoda Kecskeméten. A Bartucz család hármasikrekkel gyarapodott!

Maksa Balázs

A gólyák idén sem pihennek, sőt: augusztus 11-én egy igazi csoda történt. A Bartucz család három egészséges kisfiúval gyarapodott, akik természetes úton fogantak, és a 33. terhességi héten látták meg a napvilágot a kecskeméti kórházban. A hármasikrek neve: Ákos, Levente és Kristóf. A történtről a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház számolt be a Facebook-oldalán.

hármasikrek születtek Kecskeméten
A Bartucz család hármasikrekkel gyarapodott
Forrás: Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Facebook-oldala 

A boldog édesanya, Bartuczné Árva Magdolna meghatottan idézte fel a kezdeteket.

Különleges módon jelentették be a családnak

„A születésnapomon mentem el nőgyógyászhoz, mert tudtam, hogy várandós vagyok. Már akkor kiderült, hogy hárman vannak, nagyon-nagyon örültem, de nem tudom, hogy mennyire fogtam fel még akkor. A férjem teljesen lefagyott a hír hallatán, kellett néhány óra mire feldolgoztuk a hírt, elmentünk sétálni, vacsorázni. Két nappal később tartottuk a születésnapom, ott jelentettük be a nagy hírt a családnak!”

A bejelentés is emlékezetesre sikerült: kisfiuk, Dávid, „Nagytesó leszek” feliratú pólóban lépett a vendégek elé. „Mindenki el volt ragadtatva, nagyon örültek a „hírnek”. A döbbenet akkor következett, mikor elmondtuk, hogy ikrek, kis hatásszünetet tartva pedig hozzátettük, hogy hármas. Ez volt az igazi sokkhatás mindenkinek.” – mesélte nevetve Magdolna.

Császármetszéssel születtek meg a hármasikrek

A három fiú koraszülöttként, császármetszéssel született: Kristóf 1650 grammal, Levente 1850 grammal, Ákos pedig 1980 grammal. Csak enyhe légzéstámogatásra volt szükségük, majd a kórházban gyorsan megtanultak szopizni. Ma már kizárólag anyatejet kapnak, amihez az édesanya kitartása és mosolygós hozzáállása is rengeteget hozzátett.

A család közel három hónapot töltött a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház falai között. Az édesapa, Bartucz Dávid közben dolgozott, gondoskodott kétéves Dávid fiukról, és minden szabad percét a kórházban töltötte felesége mellett. Hazatérésük igazi ünnep volt: a családnak még egy nagyobb autót is vásárolni kellett, hogy mindenki kényelmesen elférjen benne.

Egészségesen tértek haza

„A kórház dolgozóinak örök hálával tartozunk” – mondta könnyekkel a szemében az édesanya, amikor elhagyhatták az intézményt. A PIC – Koraszülött Részleg szakembereinek elkötelezett munkája biztosította, hogy a kisfiúk és az anyuka is egészségesen térhessenek haza.

A Bartucz család Felsőlajoson él, ahol a nagyszülők segítségére is számíthatnak. A három apróságot már nagyon várta otthon a nagytesó, Dávid is.

A három pici érkezésével egy új, izgalmas fejezet kezdődött a család életében. Sok boldogságot és jó egészséget kívánunk nekik!

Hármasikrek a felsőlajosi Bartucz családban

Fotók: Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Facebook-oldala

 

 

