Lábbilincsben érkezett a bíróságra a férfi, üvegszilánkokkal vágták el a lábukat a strandolók
Összeszedtük Bács-Kiskun csütörtöki kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy hármas ikrek születtek a kecskeméti kórházban, megírtuk, hogy kifakadt az ítéleten a rendőröket bántalmazó férfi a kecskeméti bíróságon, illetve arról is írtunk, hogy strandolók életét teszik tönkre a tiszakécskei randalírozók.
Tripla csoda Kecskeméten: hármas ikrek születtek a Bartucz családban
A gólyák idén sem pihennek, sőt: augusztus 11-én egy igazi csoda történt. A Bartucz család három egészséges kisfiúval gyarapodott, akik természetes úton fogantak, és a 33. terhességi héten látták meg a napvilágot a kecskeméti kórházban.
Ha ezt a 3 dolgot megteszi, fejvesztve fog elmenekülni az autók réme
Az autókkal amúgy is sokszor csak a baj van, így előzzük meg legalább azokat a problémákat, amiket tudhatunk előre. A nyest akár teljesen tönkre is teheti járművét, így érdemes tudni, hogy milyen praktikákkal lehet ellenük védekezni.
„Ez egy vicc bírónő!" – kifakadt az ítéleten a rendőröket bántalmazó férfi a kecskeméti bíróságon
A rendőrökkel nem működött együtt, sőt élettársát arra bíztatta, hogy késsel támadjon a hatóságokra. A 34 éves férfi és élettársa olyan büntetést kaptak a Kecskeméti Törvényszéken, amire egyikőjük sem számított.
Strandolók életét teszik tönkre a tiszakécskei randalírozók, erre érdemes figyelni
Bár már a nyár végén járunk, mindjárt mehetnek vissza a diákok az iskolapadba, de a strandszezonnak még közel sincs vége. Bács-Kiskun vármegye egyik legkedveltebb területe ilyenkor a tiszakécskei szabadstrand, ahol idén is ezrek fürödtek naponta. Többeket viszont súlyos baleset ért felelőtlen embertársaink miatt…
Óriási torlódás az M5-ösön Kecskemétnél, több kilométeres dugó alakult ki
Bár gyorsabbnak tűnhet az autópályát választani, ha torlódás alakul sokkal tovább tarthat az utazás. Csütörtök délelőtt az M5-ös autópálya több szakaszán is óriási dugó alakult ki.
A magyar repülés legendája is életét vesztette a szerencsétlenségben, a tengerbe zuhant az utasszállító
A magyar repüléstörténet fekete napja. 32-en vesztették életüket a repülőgép-tragédia során, köztük a legendás pilóta, Szentgyörgyi Dezső.
SZÉP-kártyások figyelem! Fontos határidő közeleg, ha erről lemarad, a pénze bánhatja!
Sokan nem tudják pontosan, mennyi ideig maradhat érintetlenül a kártyán lévő összeg. A SZÉP-kártya használat szabályai szigorúbbak lettek, és a lejáró egyenleget már csak egy ideig lehet biztonságban tartani.
Eltűnt az elátkozott szökőkút, zöld oázis született a helyén a Semmelweis téren
Megújult a kiskunhalasi Semmelweis tér, a városlakók már birtokba is vették az új közösségi teret. A központi elemet egy modern díszkút adja, amely köré zöldfelületek és pihenőhelyek épültek.