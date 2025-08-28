augusztus 28., csütörtök

Összefoglaló

1 órája

Lábbilincsben érkezett a bíróságra a férfi, üvegszilánkokkal vágták el a lábukat a strandolók

Címkék#baon videó#hírek röviden#összefoglaló

Összeszedtük Bács-Kiskun csütörtöki kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy hármas ikrek születtek a kecskeméti kórházban, megírtuk, hogy kifakadt az ítéleten a rendőröket bántalmazó férfi a kecskeméti bíróságon, illetve arról is írtunk, hogy strandolók életét teszik tönkre a tiszakécskei randalírozók.

Kovács Nóra

Csütörtökön sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy hármas ikrek születtek a kecskeméti kórházban, megírtuk, hogy fontos határidő közeleg, erről tudnia kell a SZÉP-kártyásoknak, illetve videót is mutatunk a kiskunhalasi Semmelweis tér megújulásáról.

hármas ikrek születtek a kecskeméti kórházban
Óriási a boldogság, a Bartucz család hármas ikrekkel gyarapodott
Fotó: Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Facebook-oldala

Tripla csoda Kecskeméten: hármas ikrek születtek a Bartucz családban

A gólyák idén sem pihennek, sőt: augusztus 11-én egy igazi csoda történt. A Bartucz család három egészséges kisfiúval gyarapodott, akik természetes úton fogantak, és a 33. terhességi héten látták meg a napvilágot a kecskeméti kórházban.

Ha ezt a 3 dolgot megteszi, fejvesztve fog elmenekülni az autók réme

Az autókkal amúgy is sokszor csak a baj van, így előzzük meg legalább azokat a problémákat, amiket tudhatunk előre. A nyest akár teljesen tönkre is teheti járművét, így érdemes tudni, hogy milyen praktikákkal lehet ellenük védekezni. 

„Ez egy vicc bírónő!" – kifakadt az ítéleten a rendőröket bántalmazó férfi a kecskeméti bíróságon

A rendőrökkel nem működött együtt, sőt élettársát arra bíztatta, hogy késsel támadjon a hatóságokra. A 34 éves férfi és élettársa olyan büntetést kaptak a Kecskeméti Törvényszéken, amire egyikőjük sem számított. 

Strandolók életét teszik tönkre a tiszakécskei randalírozók, erre érdemes figyelni

Bár már a nyár végén járunk, mindjárt mehetnek vissza a diákok az iskolapadba, de a strandszezonnak még közel sincs vége. Bács-Kiskun vármegye egyik legkedveltebb területe ilyenkor a tiszakécskei szabadstrand, ahol idén is ezrek fürödtek naponta. Többeket viszont súlyos baleset ért felelőtlen embertársaink miatt…

Óriási torlódás az M5-ösön Kecskemétnél, több kilométeres dugó alakult ki

Bár gyorsabbnak tűnhet az autópályát választani, ha torlódás alakul sokkal tovább tarthat az utazás. Csütörtök délelőtt az M5-ös autópálya több szakaszán is óriási dugó alakult ki.

A magyar repülés legendája is életét vesztette a szerencsétlenségben, a tengerbe zuhant az utasszállító

A magyar repüléstörténet fekete napja. 32-en vesztették életüket a repülőgép-tragédia során, köztük a legendás pilóta, Szentgyörgyi Dezső.

SZÉP-kártyások figyelem! Fontos határidő közeleg, ha erről lemarad, a pénze bánhatja!

Sokan nem tudják pontosan, mennyi ideig maradhat érintetlenül a kártyán lévő összeg. A SZÉP-kártya használat szabályai szigorúbbak lettek, és a lejáró egyenleget már csak egy ideig lehet biztonságban tartani.

Eltűnt az elátkozott szökőkút, zöld oázis született a helyén a Semmelweis téren

Megújult a kiskunhalasi Semmelweis tér, a városlakók már birtokba is vették az új közösségi teret. A központi elemet egy modern díszkút adja, amely köré zöldfelületek és pihenőhelyek épültek.

 

