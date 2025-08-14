Vagyonokat csalnak ki a vásárlókból, a hatóság most leleplezte a pénztárcagyilkos trükköket

Hazugságokkal és félrevezető információkkal mindenhol találkozhatunk, de az internet valóságos melegágya az ilyen trükköknek, átveréseknek. Ez igaz a „kihagyhatatlan” akciókra is, amelyekkel nap mint nap próbálnak minket vásárlásra csábítani – sokszor óriási csalásokkal. Éppen ezért érdemes alaposan megnézni, tényleg akkora üzlet-e az a termék, mint amilyennek mutatják. Ki ne találkozott volna már a „Csak 3 maradt!” vagy a „Már csak ma ennyi az ára!” feliratokkal? Sokszor még akkor is elhisszük ezeket, ha a józan ész mást súg. Éppen ezért érdemes tudatos vásárlóként átlátni, mit is jelent valójában egy hatalmas, piros „–70%” felirat. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) most hasznos tanácsokat adott, hogyan kerülhetjük el a hamis akciók csapdáját.

Az internet tele van trükkökkel, a hamis akciók gyakran félrevezetnek

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A leggyakoribb hamis akciók

Bár szabály írja elő, hogy az akció előtti árként a megelőző 30 nap legalacsonyabb árát kell feltüntetni, egyes cégek ügyesen kijátsszák ezt. Gyakran az akció előtt megemelik az árat, így a kedvezmény sokkal nagyobbnak tűnik, mint a valóságban.

A nagybetűs „AKCIÓ” mögött – mit jelent az „eredeti ár”?

„Akár –70% kedvezmény!”, „Eredeti ár: 19 990 Ft, most csak 5 990 Ft!” – mindannyian láttunk már hasonló reklámokat. De vajon tényleg ekkora megtakarítást jelent ez nekünk?Az uniós és hazai jogszabályok szerint a kereskedők kötelesek az akció előtti árként a megelőző 30 nap legalacsonyabb árát feltüntetni. Vagyis nem dönthetik el önkényesen, mi az „eredeti ár”.

Példa: Ha egy termék 30 napon át 14 990 Ft volt, majd az akció előtt 19 990 Ft-ra emelik, és onnan „leárazzák” újra 14 990 Ft-ra, akkor a „–25%” kedvezmény megtévesztő, mert valójában nincs valódi árengedmény.

Más trükkök is bevett módszerek:

Fiktív eredeti ár – Olyan árat tüntetnek fel alapként, amit valójában sosem alkalmaztak.

– Olyan árat tüntetnek fel alapként, amit valójában sosem alkalmaztak. Árfeltüntetési trükkök – Rövid ideig mesterségesen emelt ár, hogy a kedvezmény látványosabb legyen.

– Rövid ideig mesterségesen emelt ár, hogy a kedvezmény látványosabb legyen. „Csak ma” vagy „Korlátozott ideig” feliratok – Miközben a termék hosszú ideig ugyanazon az áron kapható.

– Miközben a termék hosszú ideig ugyanazon az áron kapható. Online visszaszámlálók és „Már csak 3 darab maradt” – Gyakran algoritmusok által generált, nem valós készletadatok.

Hogyan védekezzünk?

Kövessük az árak alakulását – Főleg nagyobb értékű termékeknél érdemes már hetekkel korábban figyelni az árakat.

Használjunk árösszehasonlító oldalakat – Ezek megmutatják, mennyi volt egy termék ára a múltban.

Őrizzük meg a bizonylatokat – Garancia és reklamáció esetén nélkülözhetetlen a blokk vagy számla.

Ne hagyjuk magunkat sürgetni – Az érzelmi nyomásra építő üzenetek célja a gyors, átgondolatlan vásárlás.

Mit tesz az NKFH?

A fogyasztóvédelmi hatóság rendszeresen ellenőrzi:

a feltüntetett „eredeti” ár valódiságát,

a kedvezmény számításának módját,

a reklámok valóságtartalmát.

Ha visszaélést tapasztalnak, eljárást indítanak a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt.