Százakat vonzott a III. Dunaszentbenedeki Halászléfőző Verseny a Duna-parton

Az augusztus 16-án, szombaton megrendezett III. Dunaszentbenedeki Halászléfőző Versenyt mind a főzőcsapatok, mind a több száz főnyi vendégsereg ezúttal is a hal szeretete melletti töretlen elkötelezettséggel, jó hangulatú baráti találkozókkal köszöntötte. A Kalocsai járás egyik legnagyobb ilyen jellegű, a dunaszentbenedeki Duna-parton megrendezett versenyét az időjárás talán túlságosan is a kegyeibe fogadta. A 37–38 fokos meleg érzetét legfeljebb az ötven méterre folyó Duna és az értéri erdő felől lengedező szél csillapította.

Kiváló hangulatban telt a III. Dunaszentbenedeki Halászléfőző Verseny

Fotó: Zsiga Ferenc

A verseny megrendezését segítő önkormányzatnak köszönhetően mind a 21 főzőcsapat nagy, árnyat adó sátrak alá húzódhatott. A késő éjszakába nyúló bálnak a több száz főt befogadó, színpaddal, hangosítással kiegészített nagysátor adott helyet. Idén a gyerekprogramok is nagyobb hangsúlyt kaptak, a kicsiket ugrálóvár, csillámtetoválás és dunai csónakázás várta. Az ezúttal hivatalos és társadalmi zsűrivel is kontrollált versenyt a dunaszentbenedeki Tóth Richárd nyerte meg.

21 csapat főzött a III. Dunaszentbenedeki Halászléfőző Versenyen

Ugyan a kánikula próbára tette a főzőcsapatokat, de mindezt fölül írta, hogy a verseny nemcsak a remek halászléről, a főzés öröméről, hanem a Dunaszentbenedeket, a Dunát szeretők találkozásáról, az egymásra figyelésről, az egészséges lokálpatriotizmusról szólt.

– Az előző halászléfőző versenyek törzsfőzői, csapatai, a köréjük gyűlt nagyobb baráti társaságok ezúttal sem maradták el. A 21 csapatból hat a Dunántúlról, elsősorban Paksról és környékéről, például Madocsáról érkezett, de még Vértestolnáról is útra kelt egy motoros társaság, csak hogy itt lehessen. Dunaszentbenedekről három csapat nevezett be a versenybe, a legnagyobb létszámú társaságot a helyi vadásztársaság tagjai, családjuk és barátaik alkották, ők legalább 60 főre terítettek – mondta Horvát Attila főszervező.

A halászléfőző versenynek ezúttal volt egy „kakukktojása”. Ők abból kiindulva, hogy a hal nem a legjobban laktató ételek közé tartozik, úgy gondolták, hogy birkapörköltet főznek, no’ persze leginkább a többiek bosszantására.