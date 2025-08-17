1 órája
Százakat vonzott a III. Dunaszentbenedeki Halászléfőző Verseny a Duna-parton
Ugyan a kánikula próbára tette a főzőcsapatokat, de mindezt fölülírta, hogy a verseny nemcsak a remek halászléről, a főzés öröméről, hanem a Dunaszentbenedeket, a Dunát szeretők találkozásáról, az egymásra figyelésről, az egészséges lokálpatriotizmusról szólt. Kiváló hangulatban telt a III. Dunaszentbenedeki Halászléfőző Verseny.
Az augusztus 16-án, szombaton megrendezett III. Dunaszentbenedeki Halászléfőző Versenyt mind a főzőcsapatok, mind a több száz főnyi vendégsereg ezúttal is a hal szeretete melletti töretlen elkötelezettséggel, jó hangulatú baráti találkozókkal köszöntötte. A Kalocsai járás egyik legnagyobb ilyen jellegű, a dunaszentbenedeki Duna-parton megrendezett versenyét az időjárás talán túlságosan is a kegyeibe fogadta. A 37–38 fokos meleg érzetét legfeljebb az ötven méterre folyó Duna és az értéri erdő felől lengedező szél csillapította.
A verseny megrendezését segítő önkormányzatnak köszönhetően mind a 21 főzőcsapat nagy, árnyat adó sátrak alá húzódhatott. A késő éjszakába nyúló bálnak a több száz főt befogadó, színpaddal, hangosítással kiegészített nagysátor adott helyet. Idén a gyerekprogramok is nagyobb hangsúlyt kaptak, a kicsiket ugrálóvár, csillámtetoválás és dunai csónakázás várta. Az ezúttal hivatalos és társadalmi zsűrivel is kontrollált versenyt a dunaszentbenedeki Tóth Richárd nyerte meg.
Ugyan a kánikula próbára tette a főzőcsapatokat, de mindezt fölül írta, hogy a verseny nemcsak a remek halászléről, a főzés öröméről, hanem a Dunaszentbenedeket, a Dunát szeretők találkozásáról, az egymásra figyelésről, az egészséges lokálpatriotizmusról szólt.
– Az előző halászléfőző versenyek törzsfőzői, csapatai, a köréjük gyűlt nagyobb baráti társaságok ezúttal sem maradták el. A 21 csapatból hat a Dunántúlról, elsősorban Paksról és környékéről, például Madocsáról érkezett, de még Vértestolnáról is útra kelt egy motoros társaság, csak hogy itt lehessen. Dunaszentbenedekről három csapat nevezett be a versenybe, a legnagyobb létszámú társaságot a helyi vadásztársaság tagjai, családjuk és barátaik alkották, ők legalább 60 főre terítettek – mondta Horvát Attila főszervező.
A halászléfőző versenynek ezúttal volt egy „kakukktojása”. Ők abból kiindulva, hogy a hal nem a legjobban laktató ételek közé tartozik, úgy gondolták, hogy birkapörköltet főznek, no’ persze leginkább a többiek bosszantására.
Zsűri értékelte az elkészült ételeket
– Idén először a zsűrizés folyamatán is változtattunk. Ugyan a dr. Bagó Zoltán kalocsai polgármester, Mettler Zsolt mesterszakács, a magyaros ételek főzőversenyének többszörös bajnoka és Füri Bálint volt polgármester, aki négy cikluson át vezette a falut, mint a „hivatalos” zsűri tagjai megmaradtak, de a végső döntés nagyobb elfogadása érdekében valamennyi benevezett csapat a versenytársak teljesítményét pontozhatja. Ez utóbbi a végső sorrend megállapításánál plusz egy pontot ért. Az esemény kulturális vonulatát a dunapataji Fényes Csillag Citerazenekar ebéd alatti fellépése adta – mondta Horvát Attila főszervező, a Duna-parti Pillangó Büfé üzemeltetője.
A versenyzők a 20 ételmintát 13 óráig tették le az anonim módon értékelő zsűri asztalára.
Eredmények
Az értékelés és a jó hangulatú ebéd már régen megvolt, amikor 15 órakor megkezdődött az ünnepélyes eredményhirdetés. Először valamennyi résztvevő emlék oklevelet vett át, majd a zsűri
- az első helyezettnek járó kupát és oklevelet a dunaszentbenedeki Tóth Richárdnak,
- a második helyezettnek járó díjat a kalocsai Vas Zoltánnak,
- a harmadik helyezettnek járó elismerést Takács Tamásnak adta át.
A különdíjat ezúttal a korábbi versenyeken harmadik helyezést elért, ugyancsak helybéli Bögre Imre vette át.
A halászléfőző versenyre egészen késő estig nagyon sokan voltak kíváncsiak, így erre készülve a Pillangó Büfé jóvoltából azok is elfogyaszthattak egy jó dunamenti halászlevet, vagy bármilyen más ételt, akik nem a főzőcsapatok vendégei voltak.
A III. Dunaszentbenedeki Halászléfőző Versenyt a Joy Party Zenekar hajnalig tartó élőzenés-táncos bálja zárta.
III. Dunaszentbenedeki Halászléfőző VersenyFotók: Zsiga Ferenc
