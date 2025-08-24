15 perce
Halászléfőzők és pitesütők mérték össze tudásukat Bácsalmáson – fotók
Főzőversenyt rendeztek a hétvégén Bácsalmáson. Szombaton délután halászlé illattal és a település legjobb ízű pitéivel telt meg a Hősök tere plébánia előtti szakasza.
A harmadik bácsalmási halászléfőző versenyre rekord számú csapat nevezett be, melyre a helybélieken kívül az ország más tájairól is érkeztek vendégek. Népszerűnek bizonyult az első pitesütő verseny is, sokan vállalták a megmérettetést.
A tűzgyújtást követően folyamatosan érkeztek a vendégek, az asztaltársaságok pedig hozzáfogtak az asztalok terítéséhez és a mulatozáshoz. A gyermekek pedig ingyenesen vehették igénybe az ugrálóvárat az egyik vállalkozó felajánlásának köszönhetően.
Az elkészült étkeket egy hat főből álló zsűri értékelte, melynek tagjai a Bajai Halfőző Bajnokok társaságából és Bácsalmás ismert személyiségeiből tevődtek össze.
A halászléfőző és a piteverseny eredményei
Az esti eredményhirdetésen az alábbi eredmények születtek.
- Legszebben megterített asztal első helyezettje Rákos Zoltán lett, míg a második helyen végzett Besenyeiné Paládi Renáta.
- A halászléfőző verseny legfiatalabb tagjai, akik díjazásban is részesültek: Uhl Olivér és a Horgász mester.
- A pitesütő verseny győztesei: 1. Barta Ágnes, 2. Magyar Ferencné, 3. Kelemen Mónika és a különdíjas Györki Flóra.
A halászléfőző versenyen 2025-ben a Frankó csapat bizonyult a legjobbnak. A vándorserleget is ők kapták, melyet Németh Balázs polgármester adott át. Második helyen végzett a Horgász mester, míg a harmadik helyen Prikidánovics Tamás. A különdíjat Kovács Kevin érdemelte ki.
Sütő- és főzőverseny BácsalmásonFotók: Juhász Jenő
A serlegek mellé egy-egy ajándékutalványt, illetve ajándékcsomagot is kaptak a díjazottak a vállalkozók felajánlásának köszönhetően. A szervezők minden résztvevő munkáját emléklappal jutalmazták.
A rendezvény jó hangulatáról Andóczi B. Csaba és társai gondoskodtak. Éjfél előtt egy órával pedig tűzijátékkal színesítették a fergeteges mulatságot.
Így telt az Ordasi Falunap: kiállítás, zene és hagyományőrző programok a Duna-parti közösség ünnepén – galériával
Ha így vásárolnak, tízezreket spórolhatnak a családok az iskolakezdésen