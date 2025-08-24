augusztus 24., vasárnap

15 perce

Halászléfőzők és pitesütők mérték össze tudásukat Bácsalmáson – fotók

Címkék#halászlé#Halászléfőző#halászléfőző verseny

Főzőversenyt rendeztek a hétvégén Bácsalmáson. Szombaton délután halászlé illattal és a település legjobb ízű pitéivel telt meg a Hősök tere plébánia előtti szakasza.

Juhász Jenő

A harmadik bácsalmási halászléfőző versenyre rekord számú csapat nevezett be, melyre a helybélieken kívül az ország más tájairól is érkeztek vendégek. Népszerűnek bizonyult az első pitesütő verseny is, sokan vállalták a megmérettetést.

halászléfőző verseny Bácsalmáson
Halászléfőző versenyt rendeztek a hétvégén Bácsalmáson
Fotó: Juhász Jenő

A tűzgyújtást követően folyamatosan érkeztek a vendégek, az asztaltársaságok pedig hozzáfogtak az asztalok terítéséhez és a mulatozáshoz. A gyermekek pedig ingyenesen vehették igénybe az ugrálóvárat az egyik vállalkozó felajánlásának köszönhetően.

Az elkészült étkeket egy hat főből álló zsűri értékelte, melynek tagjai a Bajai Halfőző Bajnokok társaságából és Bácsalmás ismert személyiségeiből tevődtek össze.

A halászléfőző és a piteverseny eredményei

Az esti eredményhirdetésen az alábbi eredmények születtek. 

  • Legszebben megterített asztal első helyezettje Rákos Zoltán lett, míg a második helyen végzett Besenyeiné Paládi Renáta. 
  • A halászléfőző verseny legfiatalabb tagjai, akik díjazásban is részesültek: Uhl Olivér és a Horgász mester. 
  • A pitesütő verseny győztesei: 1. Barta Ágnes, 2. Magyar Ferencné, 3. Kelemen Mónika és a különdíjas Györki Flóra.

A halászléfőző versenyen 2025-ben a Frankó csapat bizonyult a legjobbnak. A vándorserleget is ők kapták, melyet Németh Balázs polgármester adott át. Második helyen végzett a Horgász mester, míg a harmadik helyen Prikidánovics Tamás. A különdíjat Kovács Kevin érdemelte ki. 

Sütő- és főzőverseny Bácsalmáson

Fotók: Juhász Jenő

A serlegek mellé egy-egy ajándékutalványt, illetve ajándékcsomagot is kaptak a díjazottak a vállalkozók felajánlásának köszönhetően. A szervezők minden résztvevő munkáját emléklappal jutalmazták.

A rendezvény jó hangulatáról Andóczi B. Csaba és társai gondoskodtak. Éjfél előtt egy órával pedig tűzijátékkal színesítették a fergeteges mulatságot.

 

 

