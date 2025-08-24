Halászléfőzők és pitesütők mérték össze tudásukat Bácsalmáson – fotók

A harmadik bácsalmási halászléfőző versenyre rekord számú csapat nevezett be, melyre a helybélieken kívül az ország más tájairól is érkeztek vendégek. Népszerűnek bizonyult az első pitesütő verseny is, sokan vállalták a megmérettetést.

Halászléfőző versenyt rendeztek a hétvégén Bácsalmáson

Fotó: Juhász Jenő

A tűzgyújtást követően folyamatosan érkeztek a vendégek, az asztaltársaságok pedig hozzáfogtak az asztalok terítéséhez és a mulatozáshoz. A gyermekek pedig ingyenesen vehették igénybe az ugrálóvárat az egyik vállalkozó felajánlásának köszönhetően.

Az elkészült étkeket egy hat főből álló zsűri értékelte, melynek tagjai a Bajai Halfőző Bajnokok társaságából és Bácsalmás ismert személyiségeiből tevődtek össze.

A halászléfőző és a piteverseny eredményei

Az esti eredményhirdetésen az alábbi eredmények születtek.

Legszebben megterített asztal első helyezettje Rákos Zoltán lett, míg a második helyen végzett Besenyeiné Paládi Renáta.

A halászléfőző verseny legfiatalabb tagjai, akik díjazásban is részesültek: Uhl Olivér és a Horgász mester.

A pitesütő verseny győztesei: 1. Barta Ágnes, 2. Magyar Ferencné, 3. Kelemen Mónika és a különdíjas Györki Flóra.

A halászléfőző versenyen 2025-ben a Frankó csapat bizonyult a legjobbnak. A vándorserleget is ők kapták, melyet Németh Balázs polgármester adott át. Második helyen végzett a Horgász mester, míg a harmadik helyen Prikidánovics Tamás. A különdíjat Kovács Kevin érdemelte ki.