Egymást érték az utakon a balesetek, az egyik tragédiával végződött

Pénteken sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy halálos balesetet szenvedett egy motoros Nemesnádudvaron, megírtuk, hogy több mint ezer köbméter víz öntötte el az utcákat Kecskeméten, illetve egy közel 200 kilós nagykőrösi asszony történetéről is írtunk.

A nemesnádudvari halálos balesetben a motoros elhunyt

Fotó: Pozsgai Ákos

Halálos baleset történt Nemesnádudvaron

Egy szabadnapos mentős kezdte meg a balesetet szenvedett motoros újraélesztését, miután személyautóval ütközött. Halálos baleset történt Nemesnádudvaron.

Ezernyi darázs tört rá otthonában egy idős asszonyra, felkavaró felvételekkel figyelmeztet a szakember

Egy ijesztő eset rázta meg Homokmégyet: egy 81 éves nőt kellett megmenteni otthonából, miután rovarok lepték el a házát. A darázstámadások nemcsak fájdalmasak, hanem komoly veszélyt is jelenthetnek, ha elszaporodnak. Boros Tibor méhrajbefogó most arra figyelmeztet, hogyan ismerhetjük fel időben a problémát, és miért életveszélyes saját kezűleg nekilátni az irtásnak.

Motoros rendőrt gázolt el egy autó Kiskunmajsán

Baleset történt péntek délelőtt Kiskunmajsán, a helyszínre mentőt is riasztottak.

Kétszer is meggondolod, mit öntesz a lefolyóba, ha meglátod ezeket a rémisztő eseteket

Könnyen óriási károkat okozhatunk azzal, ha oda nem illő dolgokat dobunk a lefolyóba. Turi Tibor duguláselhárítási szakértő már mindenféle extrém esetet látott, a betontömbtől kezdve a Gucci szemüvegig.

Lebuktak a trükköző boltok: így vernek át az akciós ár ígéretével!

Egyre szigorúbban ellenőrzik a kereskedőket, akik az akciós ár feltüntetésével próbálnak trükközni. Az akciós ár nem mindig valódi kedvezményt takar, ezért a hatóságok fokozott fogyasztóvédelmi fellépést indítottak.

Életveszélyben van a közel 200 kilós nagykőrösi asszony, Schobert Norbi sietett a segítségére

Egy nagykőrösi nő, Papné Horváth Gyöngyi élete komoly veszélybe került a 193 kilós testsúlya miatt. Schobert Norbi most a saját módszerével próbál segíteni neki a fogyásban, mert a túlsúly már az egészségét és a mindennapjait is tönkretette.