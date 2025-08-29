1 órája
Egymást érték az utakon a balesetek, az egyik tragédiával végződött
Összeszedtük Bács-Kiskun pénteki kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy halálos baleset történt Nemesnádudvaron, megírtuk, hogy motoros rendőrt gázolt el egy autó Kiskunmajsán, illetve arról is hírt adtunk, hogy ezernyi darázs tört rá otthonában egy idős asszonyra.
Pénteken sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy halálos balesetet szenvedett egy motoros Nemesnádudvaron, megírtuk, hogy több mint ezer köbméter víz öntötte el az utcákat Kecskeméten, illetve egy közel 200 kilós nagykőrösi asszony történetéről is írtunk.
Halálos baleset történt Nemesnádudvaron
Egy szabadnapos mentős kezdte meg a balesetet szenvedett motoros újraélesztését, miután személyautóval ütközött. Halálos baleset történt Nemesnádudvaron.
Ezernyi darázs tört rá otthonában egy idős asszonyra, felkavaró felvételekkel figyelmeztet a szakember
Egy ijesztő eset rázta meg Homokmégyet: egy 81 éves nőt kellett megmenteni otthonából, miután rovarok lepték el a házát. A darázstámadások nemcsak fájdalmasak, hanem komoly veszélyt is jelenthetnek, ha elszaporodnak. Boros Tibor méhrajbefogó most arra figyelmeztet, hogyan ismerhetjük fel időben a problémát, és miért életveszélyes saját kezűleg nekilátni az irtásnak.
Motoros rendőrt gázolt el egy autó Kiskunmajsán
Baleset történt péntek délelőtt Kiskunmajsán, a helyszínre mentőt is riasztottak.
Kétszer is meggondolod, mit öntesz a lefolyóba, ha meglátod ezeket a rémisztő eseteket
Könnyen óriási károkat okozhatunk azzal, ha oda nem illő dolgokat dobunk a lefolyóba. Turi Tibor duguláselhárítási szakértő már mindenféle extrém esetet látott, a betontömbtől kezdve a Gucci szemüvegig.
Lebuktak a trükköző boltok: így vernek át az akciós ár ígéretével!
Egyre szigorúbban ellenőrzik a kereskedőket, akik az akciós ár feltüntetésével próbálnak trükközni. Az akciós ár nem mindig valódi kedvezményt takar, ezért a hatóságok fokozott fogyasztóvédelmi fellépést indítottak.
Életveszélyben van a közel 200 kilós nagykőrösi asszony, Schobert Norbi sietett a segítségére
Egy nagykőrösi nő, Papné Horváth Gyöngyi élete komoly veszélybe került a 193 kilós testsúlya miatt. Schobert Norbi most a saját módszerével próbál segíteni neki a fogyásban, mert a túlsúly már az egészségét és a mindennapjait is tönkretette.
Minden hazugság volt? – Molnár Viktor kiakadt ellenfele taktikájára
A tévénézők most ismét láthatják kedvenceiket. A Hal a tortán új évadában a Kincsvadászok műsor szereplői mérik össze főzőtudásukat a SuperTV2 képernyőjén. A bácsalmási Molnár Viktor és Fertőszögi Péter párbaja különösen emlékezetesre sikerült.
Óriási a baj, több mint ezer köbméter víz öntötte el az utcákat, sok háztartás víz nélkül maradt
Gőzerővel dolgoznak a szakemberek. Több mint ezer köbméter víz folyt el a csőtörés során.
Kiszáradó tavak, fuldokló halak: az aszály térdre kényszeríti a halastavakat is
Komoly gond van a magyarországi halastavak és horgászvizek többségénél. Aszály sújtja a halastavakat, a vizek 80 százaléka érintett.
Az egyik sofőr súlyosan megsérült Bácsalmásnál
Összeütközött két személygépkocsi péntek délelőtt Bácsalmástól néhány kilométerre, Bácsbokod irányába az 5501-es számú úton. A baleset helyszínéről egy súlyos sérültet szállítottak a bajai kórházba.