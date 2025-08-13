augusztus 13., szerda

Hajózsilip

2 órája

Alacsony vízállás bénítja a hajózást a Dunán, újra le kellett zárni a zsilipet

Címkék#Kvassay-hajózsilip#vízszint#lezárás#vízállás

Alacsony vízállás miatt ismét lezárták a Kvassay-hajózsilipet, három héttel a júliusi újranyitás után. A hajózsilip ismételt üzembe helyezése a vízszinttől függ.

Maksa Balázs

Alig három héttel a júliusi újranyitás után ismét lezárták a Kvassay-hajózsilipet a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ágon – közölte a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság augusztus 13-án. A döntés oka a Duna alacsony vízállása: a zsilip a Budapest, Vigadó téri vízmércén mért 200 centiméter alatti szintnél nem használható, a Duna vízszintje viszont az augusztus 13. reggeli adatok szerint csupán 178 cm.

alacsony a Duna vízállás, lezárták a Kvassay-hajózsilipet,
Lezárták a Kvassay-hajózsilipet
Forrás: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Facebook-oldala

Pár hete nyitották meg újra a hajózsilipet

A hajózsilipet legutóbb július 25-én nyitották meg a hajósok előtt, miután a vízszint elérte a szükséges magasságot. Akkor az előrejelzések átmeneti vízszintemelkedést mutattak, ami lehetővé tette a hajók beengedését a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ágba.

A Kvassay-hajózsilip a 75 méter hosszú és 10 méter széles zsilipkamrájával akár 1300 tonnás uszályok átzsilipelésére is alkalmas. A szabályok szerint a hajózsilipelés csak 200 és 620 centiméter közötti vízállásnál lehetséges. Ennél alacsonyabb vízszint esetén nem biztosítható a megfelelő vízmélység, amelyet a felvízi és alvízi vízmércék adataiból számítanak ki.

A mostani lezárás ideje egyelőre nem ismert, a vízügyi szakemberek a Duna vízszintjének alakulását figyelve döntenek majd az újranyitásról.

 

