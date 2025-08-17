Díszpolgárrá avatták Hajós első polgármesterét, Schőn Ferencet – galériával

Szombaton 16 órakor a legemelkedettebb pillanataihoz érkezett a Hajós Város Kulturális Napja nagyrendezvény. A Hajósi Barokk Kastély dísztermében megtartott ünnepi képviselő-testületi ülésen Hajós Város Díszpolgárává avatták Schőn Ferencet, aki a város első demokratikusan megválasztott polgármestereként két évtizeden át, 1990–2010-ig vezette a 2008-ban városi rangra emelkedett települést.

Kitüntetéseket is átadtak a Hajós Város Kulturális Napja rendezvényen

Fotó: Zsiga Ferenc

Az eseményen Hajós Városért Díjban részesítették Czik István gombos harmonikás zenészt, valamint közösségként a Hajósi és Császártöltési Felvidékiek Kulturális Egyesületét.

Az ünnepség alkalom volt arra, hogy a korábbi hagyománnyal szakítva, elsőként a Város Kulturális Napján adják át a Hajós Város Bora elismerést. A kitüntető díjat Matos Patrik, a hajósi Matos Pince tulajdonos borásza, a 2022-es évjáratú Zweigelt vörös borával érdemelt ki. A gyerekprogramok, a kultúra és a hagyományőrzés színes és magas színvonalú kavalkádja a rekkenő meleg ellenére, egészen a késő éjszakába nyúlóan százakat vonzott.

Délelőtt indult a Hajós Város Kulturális Napja programsorozat

Aki eljött, a szombati 37 fokos kánikulában is kitűnően érezhette magát a Hajós Város Kulturális Napja nagyrendezvény programjain, amelyek már a délelőtti órákban elkezdődtek.

A város civil szervezetei és közösségei az Anna Maria Hall téren, vagy ahogyan a helybéliek nevezik, a Kispályán már 10 óra körül a bográcsok alá gyújtottak. A jól összeszokott, összesen 9 főzőcsapat különböző pörköltekkel, babgulyással várták a barátaikat, illetve a kóstolójeggyel érkezőket. Ez utóbbiakra a Hajós Városért Alapítvány adománygyűjtő pultjánál lehetett regisztrálni.

Díszpolgári cím, kitüntetések

Az egykori érseki kastély dísztermében 16 órakor a Himnusz hangjaival kezdődő ünnepi képviselő-testületi ülés közönségét, a kitüntetetteket és családtagjaikat Alföldi Albert köszöntötte. A polgármester elsőként a Hajós Város Díszpolgára, Schőn Ferenc laudációját olvasta fel.

– Ma, Hajós Város Kulturális Napján egy különleges pillanat részesei lehetünk. Olyan ember előtt tisztelgünk, akinek neve egyet jelent a város fejlődésével, aki két évtizeden át, 1990-től 2010-ig, szívvel-lélekkel szolgálta közösségünket – Schőn Ferenc, Hajós első polgármestere előtt tisztelgünk. Húsz esztendő – egy emberöltő – alatt településünk hatalmas fejlődésen ment keresztül. Schőn Ferenc nemcsak vezette a várost, hanem hitet adott nekünk abban, hogy a kitartó munka, az összefogás és a jó kapcsolatok révén Hajós az ország egyik legsikeresebb, legismertebb településévé válhat. Munkássága eredményei önmagukért beszélnek. Intézmények sora újult meg – óvodánk, iskolánk, művelődési házunk, zeneiskolánk, egészségügyi létesítményeink. Megszépültek közterületeink, bővült és korszerűsödött a közvilágítás, utak, járdák, kerékpárutak, sportlétesítmények létesültek. Megújult a kastély, közösségi házak születtek, történelmi emlékművek kaptak új életet – mondta Alföldi Albert.

Hozzátette: nevéhez fűződik a szennyvízcsatorna- és tisztítótelep építése, és pályafutásának talán legnagyobb büszkesége, hogy 2008. július elsején Hajós várossá válhatott.

– Ez nem csupán adminisztratív siker volt, hanem történelmi fordulópont, egy régi ígéret beteljesítése. Schőn Ferenc munkássága nem állt meg a város határánál. Megyei tanácsnokként, a Bács-Kiskun Megyei Német Önkormányzat elnökeként, a MNÁMK Alapítvány vezetőjeként is mindig Hajós érdekeit képviselte… Ma is köztünk él, tervekkel, ötletekkel, és azzal a megingathatatlan hittel, hogy Hajós jövője a mi kezünkben van. Schőn Ferenc díszpolgárrá avatásával egy ember életének munkásságát ismerjük el. Köszönjük a 20 év fáradhatatlan munkáját, a sok-sok megvalósult álmot, és hogy életművével örökre beírta nevét Hajós történetébe. Isten éltesse sokáig Hajós Város Díszpolgárát! – zárta mondanivalóját a polgármester, majd átnyújtotta a díszpolgári címről szóló díszes okiratot Schőn Ferencnek, a feleségét pedig virágcsokorra köszöntötte.