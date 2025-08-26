augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Falunap

1 órája

Hatalmas bulival ünnepeltek, volt itt betyár olimpia, citeraszó és pogácsaillat is – fotók

Címkék#Sági Lajos Közösségi Házban#kígyósi falunap#Hit és Kultúra Alapítvány#Kiskunság#hagyományőrzés

A helyi értékek, a népzene, a néptánc és a hagyományos ízek elevenedtek meg a XVII. Kígyósi Falunap és Búcsún. A kétnapos hagyományőrző rendezvénysorozat nyitányaként a kígyósi tanyavilágot bemutató kiállítás nyílt a Sági Lajos Közösségi Házban.

Pozsgai Ákos

A Kígyósi Falunap és Búcsú egy olyan sokrétű kulturális esemény, amelyet minden évben megszervez a Hit és Kultúra Alapítvány , összegyűlik a helyi közösség és az innen elszármazottak. A kétnapos érték és hagyományőrző ünnepség egyfajta forgatag, amely a kígyóspusztai hagyományokat elevenítette fel a rendezvénnyel egy időben tartott IX. Kígyóspusztai Betyártalálkozóval.

Érték és hagyományőrző programok, kígyósi falunapokat rendeztek a hétvégén,
Érték és hagyományőrző programok a kígyósi falunapokon
Fotó: Pozsgai Ákos

Kiállítás is nyílt

A Sági Lajos Közösségi Házban Jindřich Štreit cseh fotóművész és Szekeres Béla, kígyósi-majsai fotós képeiből nyílt közös kiállítás, amely a kígyóspusztai tanyavilág múltját és jelenét tárja a látogatók elé. A fekete-fehér és színes fotográfiák hiteles lenyomatot adnak az elmúlt évtizedek változásairól.

A tárlatnyitón Szekeres Béla – aki közel húsz éve él az ottani tanyavilágban – beszélt a kiállított képeken bemutatott tanyákról, a valamikor itt élt családok otthonairól, amelyek mára részben az enyészeté lettek. Az eltűnt tanyavilág még ma is fellelhető romos épületeiről készült fotográfiákon keresztül mutatja be a valamikor itt élt nemzedékek sorsát. Egy-egy földkupac, kerítésmaradvány, összedőlt romos tanyaépület nyit időkaput a múltba, amely erőteljes figyelmeztetés a ma élő nemzedék számára az elődök által teremtett értékek megőrzésére.    

Jindřich Štreit cseh dokumentarista fotográfus a közép-európai vidéki társadalmak egyik legérzékenyebb krónikása. A rendszerváltás utáni időszakban – amikor a politikai és gazdasági átalakulás látványosan formálta a periférián élők életét – Štreit Magyarországon is végzett dokumentációs munkát, különös figyelemmel a Kígyóspusztára és a Kiskunság tanyavilágára. Ez a kiállítás az 1990-es évek első felében készült sorozatát mutatja be, amely a magyar vidéki élet átmeneti állapotát rögzíti: a szocialista agrármodell összeomlása után, de a piacgazdasági struktúrák megszilárdulása előtt. Štreit képei nemcsak esztétikai értéket hordoznak, hanem szociográfiai dokumentumként is helytállók – miközben megőrzik a fotográfusra jellemző empatikus, emberközpontú szemléletet. A fotókon feltűnnek: elhagyatott tanyák, idős emberek zárt közösségei, munka és vallás szimbólumai, valamint a természeti környezettel való mély és kölcsönös függés.

XVII. Kígyósi Falunap és Búcsú

Fotók: Pozsgai Ákos

Hagyományőrző programok várták az érdeklődőket

A kígyósi falunapon Csuja Gergely majsai káplán tartott misét, a helyi termékeket bemutató ünnepélyes terményáldáson pedig a magyarkanizsai Rözgő Citeracsoport, a Majsai Dalárda és a Természetbarát Klub Örökzöldek Ének Csoportja működöt közre.

Idén is sokan részt vettek a betyár olimpián és mutathatták meg ügyességüket. A Kiskunmajsai Ifjúsági Fúvószenekar, az Annamária Táncközösség, a csólyospálosi Tamburás Együttes, a Csólyospálosi Hagyományőrző Kórus és fellépett. A Mayossa Hagyományőrző Egyesület a kalapos Táncegyüttes táncosaival közösen tartott bemutatót a Mayossa Banda kísérte őket. A közösségi ház udvarán pedig a Kígyósi krumplis pogácsát lehetett megkóstolni, ahol a Majsai Nagycsaládosok Egyesülete tartott gyerekfoglalkozásokat.

 

 

