Hatalmas bulival ünnepeltek, volt itt betyár olimpia, citeraszó és pogácsaillat is – fotók

A Kígyósi Falunap és Búcsú egy olyan sokrétű kulturális esemény, amelyet minden évben megszervez a Hit és Kultúra Alapítvány , összegyűlik a helyi közösség és az innen elszármazottak. A kétnapos érték és hagyományőrző ünnepség egyfajta forgatag, amely a kígyóspusztai hagyományokat elevenítette fel a rendezvénnyel egy időben tartott IX. Kígyóspusztai Betyártalálkozóval.

Érték és hagyományőrző programok a kígyósi falunapokon

Fotó: Pozsgai Ákos

Kiállítás is nyílt

A Sági Lajos Közösségi Házban Jindřich Štreit cseh fotóművész és Szekeres Béla, kígyósi-majsai fotós képeiből nyílt közös kiállítás, amely a kígyóspusztai tanyavilág múltját és jelenét tárja a látogatók elé. A fekete-fehér és színes fotográfiák hiteles lenyomatot adnak az elmúlt évtizedek változásairól.

A tárlatnyitón Szekeres Béla – aki közel húsz éve él az ottani tanyavilágban – beszélt a kiállított képeken bemutatott tanyákról, a valamikor itt élt családok otthonairól, amelyek mára részben az enyészeté lettek. Az eltűnt tanyavilág még ma is fellelhető romos épületeiről készült fotográfiákon keresztül mutatja be a valamikor itt élt nemzedékek sorsát. Egy-egy földkupac, kerítésmaradvány, összedőlt romos tanyaépület nyit időkaput a múltba, amely erőteljes figyelmeztetés a ma élő nemzedék számára az elődök által teremtett értékek megőrzésére.

Jindřich Štreit cseh dokumentarista fotográfus a közép-európai vidéki társadalmak egyik legérzékenyebb krónikása. A rendszerváltás utáni időszakban – amikor a politikai és gazdasági átalakulás látványosan formálta a periférián élők életét – Štreit Magyarországon is végzett dokumentációs munkát, különös figyelemmel a Kígyóspusztára és a Kiskunság tanyavilágára. Ez a kiállítás az 1990-es évek első felében készült sorozatát mutatja be, amely a magyar vidéki élet átmeneti állapotát rögzíti: a szocialista agrármodell összeomlása után, de a piacgazdasági struktúrák megszilárdulása előtt. Štreit képei nemcsak esztétikai értéket hordoznak, hanem szociográfiai dokumentumként is helytállók – miközben megőrzik a fotográfusra jellemző empatikus, emberközpontú szemléletet. A fotókon feltűnnek: elhagyatott tanyák, idős emberek zárt közösségei, munka és vallás szimbólumai, valamint a természeti környezettel való mély és kölcsönös függés.