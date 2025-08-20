Bács-Kiskun igazi gyógyvíz-nagyhatalom, ezeken a településeken élvezheti az áldásos hatásokat

A termál- és gyógyturizmus az utóbbi években egyre népszerűbb, és ebben Bács-Kiskun kivételes helyet foglal el. Az ország gyógyvizekben leggazdagabb területei közé tartozik. Mutatjuk, hova érdemes mennie, ha a gyógyvíz jótékony hatásait szeretné élvezni.

Ha gyógyvízről van szó, Tiszakécske mindenképp kiemelkedő

Forrás: barackresort.hu

Tiszakécske – A „gyógyvizes nagyhatalom” Bács-Kiskunban

Ha gyógyvízről van szó, Tiszakécske kiemelkedő szerepet játszik – írja a termalonline. Itt jelenleg négy gyógyvizes kút üzemel, melyek közül kettőt aktívan használnak fürdők is. A legismertebb ezek közül a Kerekdombi Fürdő, amelynek 1-es számú kútja nemrég megújított gyógyvíz-minősítést kapott. Ez nemcsak a helyi fürdőéletet pezsdíti fel, de a turizmusra is jótékony hatással van.

Kecskemét és környéke – A megye központjában is rejtőznek kincsek

Kecskeméten három gyógyvizes kút található, melyek egy része a városi fürdőhöz kapcsolódik. Bár a megyeszékhely elsősorban gazdasági és kulturális központként ismert, egyre többen keresik fel gyógyászati céllal is.

Lakitelek és Kiskunfélegyháza is rendelkezik hivatalosan elismert gyógyvizes kúttal, ezek a kisebb települések is bizonyítják, hogy a termálvíz nem csak a legismertebb városok privilégiuma.

Gyógyvíz új helyeken – Friss fejlesztések és új minősítések

A gyógyvizek hálózata dinamikusan bővül. Kecel városában például 2022-ben kapott gyógyvíz-minősítést a strandfürdő 1-es számú kútja. A víz összetétele révén mozgásszervi panaszok enyhítésére különösen ajánlott.

Kiskunhalason 2023-ban újabb kút kapott gyógyvíz-minősítést, ezzel már kettőre nőtt az itt található ilyen jellegű kutak száma. Ez különösen fontos a helyi gyógyfürdő számára, amely így bővítheti szolgáltatásait és terápiás kínálatát.

Települések, ahol gyógyvizes kutak működnek

Tiszakécske: 4 kút

Kecskemét: 3 kút

Kiskőrös: 3 kút

Kiskunhalas: 2 kút

Kiskunmajsa: 2 kút

Dávod: 2 kút

Nagybaracska: 2 kút

Kalocsa: 1 kút

Kecel: 1 kút

Kiskunfélegyháza: 1 kút

Kunszentmiklós: 1 kút

Lakitelek: 1 kút

Miért különleges a gyógyvíz Bács-Kiskun vármegyében?

A térség vizei többnyire nátrium-hidrogénkarbonátos, jódos-brómos jellegűek, gyakran fluorid- vagy kénvegyületeket is tartalmaznak. Ezek az összetevők kiváló hatással vannak a mozgásszervi betegségekre, ízületi gyulladásokra, de nőgyógyászati vagy reumatikus panaszok kezelésére is előszeretettel alkalmazzák őket.