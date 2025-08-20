2 órája
Bács-Kiskun igazi gyógyvíz-nagyhatalom, ezeken a településeken élvezheti az áldásos hatásokat
Bács-Kiskun vármegye Magyarország legnagyobb területű megyéje, és nem csupán kiterjedése, hanem gyógyvizeinek sokszínűsége miatt is figyelemre méltó. Összesen 23 gyógyvizes termálkút található 12 településen, amelyek között több is országosan ismert fürdővárossá nőtte ki magát. Cikkünkben gyógyvízkincseinket gyűjtöttük össze.
A termál- és gyógyturizmus az utóbbi években egyre népszerűbb, és ebben Bács-Kiskun kivételes helyet foglal el. Az ország gyógyvizekben leggazdagabb területei közé tartozik. Mutatjuk, hova érdemes mennie, ha a gyógyvíz jótékony hatásait szeretné élvezni.
Tiszakécske – A „gyógyvizes nagyhatalom” Bács-Kiskunban
Ha gyógyvízről van szó, Tiszakécske kiemelkedő szerepet játszik – írja a termalonline. Itt jelenleg négy gyógyvizes kút üzemel, melyek közül kettőt aktívan használnak fürdők is. A legismertebb ezek közül a Kerekdombi Fürdő, amelynek 1-es számú kútja nemrég megújított gyógyvíz-minősítést kapott. Ez nemcsak a helyi fürdőéletet pezsdíti fel, de a turizmusra is jótékony hatással van.
Kecskemét és környéke – A megye központjában is rejtőznek kincsek
Kecskeméten három gyógyvizes kút található, melyek egy része a városi fürdőhöz kapcsolódik. Bár a megyeszékhely elsősorban gazdasági és kulturális központként ismert, egyre többen keresik fel gyógyászati céllal is.
Lakitelek és Kiskunfélegyháza is rendelkezik hivatalosan elismert gyógyvizes kúttal, ezek a kisebb települések is bizonyítják, hogy a termálvíz nem csak a legismertebb városok privilégiuma.
Gyógyvíz új helyeken – Friss fejlesztések és új minősítések
A gyógyvizek hálózata dinamikusan bővül. Kecel városában például 2022-ben kapott gyógyvíz-minősítést a strandfürdő 1-es számú kútja. A víz összetétele révén mozgásszervi panaszok enyhítésére különösen ajánlott.
Kiskunhalason 2023-ban újabb kút kapott gyógyvíz-minősítést, ezzel már kettőre nőtt az itt található ilyen jellegű kutak száma. Ez különösen fontos a helyi gyógyfürdő számára, amely így bővítheti szolgáltatásait és terápiás kínálatát.
Települések, ahol gyógyvizes kutak működnek
- Tiszakécske: 4 kút
- Kecskemét: 3 kút
- Kiskőrös: 3 kút
- Kiskunhalas: 2 kút
- Kiskunmajsa: 2 kút
- Dávod: 2 kút
- Nagybaracska: 2 kút
- Kalocsa: 1 kút
- Kecel: 1 kút
- Kiskunfélegyháza: 1 kút
- Kunszentmiklós: 1 kút
- Lakitelek: 1 kút
Miért különleges a gyógyvíz Bács-Kiskun vármegyében?
A térség vizei többnyire nátrium-hidrogénkarbonátos, jódos-brómos jellegűek, gyakran fluorid- vagy kénvegyületeket is tartalmaznak. Ezek az összetevők kiváló hatással vannak a mozgásszervi betegségekre, ízületi gyulladásokra, de nőgyógyászati vagy reumatikus panaszok kezelésére is előszeretettel alkalmazzák őket.
A fürdők gyakran nemcsak egészségügyi szolgáltatásokat, hanem wellness-, szauna- és élményfürdőket is kínálnak, így a gyógyulás élményét pihenéssel és kikapcsolódással is ötvözhetjük.
Idegenforgalmi és gazdasági potenciál
Bács-Kiskun vármegye valódi gyógyvíz-nagyhatalomnak számít. A 23 gyógyvizes kút nemcsak az itt élők életminőségét javítja, hanem komoly idegenforgalmi és gazdasági potenciált is jelent. A folyamatos fejlesztések és a kúthálózat bővülése alapján joggal számíthatunk arra, hogy a jövőben még több ilyen kincs kerül majd felszínre, szó szerint is.
Fontos változás lépett életbe
Korábban írtunk róla, hogy augusztus változás lépett életbe a hazai gyógyfürdők szabályozásában. A 14 év alatti gyermekek nem használhatják a gyógymedencéket és a gyógyászati célú medencéket, kivéve, ha orvosi rendelvény alapján történik a fürdőzés.
Egyedüli Bács-Kiskun megyeiként jelölték a díjra, így szavazhat a halasi gyermekápolóra
Részegen hajtott fel az M5-ös autópályára, csúnya véget ért a felelőtlen sofőr manővere