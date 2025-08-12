Komoly változás jön a gyógyfürdőkben, rengeteg családot érinthet

A budapesti Rudas és Széchenyi fürdő hivatalos honlapján már szerepel az a tájékoztatás, miszerint 2025. augusztus 1-jétől a gyógyfürdők nem fogadnak 14 év alatti vendégeket. Ennek alapját a 510/2023. (XI. 20.) számú Kormányrendelet (1) bekezdése képezi, amely kimondja, hogy 14 év alatti gyermekek nem használhatják a gyógymedencéket és a gyógyászati célú medencéket, kivéve, ha orvosi rendelvény alapján történik a fürdőzés. A rendelet szerint a közhasználatú fürdők üzemeltetőinek kötelező betartaniuk az 5. mellékletben szereplő közegészségügyi előírásokat a fürdők működtetése során – olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) honlapján.

Változás jön a gyógyfürdőkben

Fotó: Illusztráció/MW-archív

A gyógyfürdőkre vonatkozó szabályok

A jogszabály 5. számú melléklete pontosan úgy rendelkezik, hogy:

• 14 éven aluli gyermekek csak szülő vagy felnőtt kísérő felelősségére és felügyeletével vehetik igénybe a közhasználatú fürdő szolgáltatásait.

• 14 éven aluli gyermekek fürdőzése gyógymedencében, gyógyászati célú medencében, 35 Celsius-fokos vízhőmérsékletnél magasabb hőmérsékletű medencében,

• 6 éven aluli kisgyermekek fürdőzése masszázsmedencében, pezsgőfürdőben és egyéb, a házirendben rögzített létesítményben nem engedélyezett.

• Orvosi rendelvényre gyógymedencét vagy gyógyászati célú medencét 14 éven aluli gyermek is igénybe vehet.

Amiket még be kell tartani

Az NKFH felhívja a figyelmet arra is, általános előírásként szerepel az is, hogy nem szobatiszta kisgyermekek csak vízzáró, kifejezetten fürdéshez készült pelenkában, felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak a fürdő területén. A 6 év alatti gyermekek számára fenntartott, legfeljebb 50 centiméter mély gyermekmedencében vagy annak részében a felnőtt kísérők kizárólag lábmosás után léphetnek be, és csak állva vagy a medence szélén ülve tartózkodhatnak ott, számukra a medencébe való beleülés vagy belefekvés tilos.

Tájékozódjon, mielőtt elindul otthonról

A gyógyfürdő látogatása előtt érdemes felkeresni az adott szolgáltató weboldalát, hogy naprakész információt kapjunk a házirend előírásairól, a belépőjegyek árairól, az esetleges kedvezményekről és a nyitvatartási időkről.