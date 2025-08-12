augusztus 12., kedd

Klára névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szabály

2 órája

Komoly változás jön a gyógyfürdőkben, rengeteg családot érinthet

Címkék#gyerek#kormányrendelet#gyógyfürdő

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján elérhető információk szerint egy kormányrendelet szigorú előírás betartására kötelezi a közfürdőket. Azoknak a családoknak, akik eddig szívesen látogatták a gyógyfürdőket, most komoly változással kell szembenézniük.

Mester-Horváth Nikolett

A budapesti Rudas és Széchenyi fürdő hivatalos honlapján már szerepel az a tájékoztatás, miszerint 2025. augusztus 1-jétől a gyógyfürdők nem fogadnak 14 év alatti vendégeket. Ennek alapját a 510/2023. (XI. 20.) számú Kormányrendelet (1) bekezdése képezi, amely kimondja, hogy 14 év alatti gyermekek nem használhatják a gyógymedencéket és a gyógyászati célú medencéket, kivéve, ha orvosi rendelvény alapján történik a fürdőzés. A rendelet szerint a közhasználatú fürdők üzemeltetőinek kötelező betartaniuk az 5. mellékletben szereplő közegészségügyi előírásokat a fürdők működtetése során – olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) honlapján.

változás a gyógyfürdőkben, ezek az új szabályok,
Változás jön a gyógyfürdőkben
Fotó: Illusztráció/MW-archív

A gyógyfürdőkre vonatkozó szabályok

A jogszabály 5. számú melléklete pontosan úgy rendelkezik, hogy:

• 14 éven aluli gyermekek csak szülő vagy felnőtt kísérő felelősségére és felügyeletével vehetik igénybe a közhasználatú fürdő szolgáltatásait.

• 14 éven aluli gyermekek fürdőzése gyógymedencében, gyógyászati célú medencében, 35 Celsius-fokos vízhőmérsékletnél magasabb hőmérsékletű medencében,

• 6 éven aluli kisgyermekek fürdőzése masszázsmedencében, pezsgőfürdőben és egyéb, a házirendben rögzített létesítményben nem engedélyezett.

• Orvosi rendelvényre gyógymedencét vagy gyógyászati célú medencét 14 éven aluli gyermek is igénybe vehet.

Amiket még be kell tartani

Az NKFH felhívja a figyelmet arra is, általános előírásként szerepel az is, hogy nem szobatiszta kisgyermekek csak vízzáró, kifejezetten fürdéshez készült pelenkában, felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak a fürdő területén. A 6 év alatti gyermekek számára fenntartott, legfeljebb 50 centiméter mély gyermekmedencében vagy annak részében a felnőtt kísérők kizárólag lábmosás után léphetnek be, és csak állva vagy a medence szélén ülve tartózkodhatnak ott, számukra a medencébe való beleülés vagy belefekvés tilos.

Tájékozódjon, mielőtt elindul otthonról

A gyógyfürdő látogatása előtt érdemes felkeresni az adott szolgáltató weboldalát, hogy naprakész információt kapjunk a házirend előírásairól, a belépőjegyek árairól, az esetleges kedvezményekről és a nyitvatartási időkről.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu