Elhunyt a bajai származású professzor

Családja körében hunyt el pénteken a Magyar Képzőművészeti Egyetem kutató professzora, a bajai származású dr. Kárpáti Andrea Katalin.

Elhunyt dr. Kárpáti Andrea Katalin

Forrás: Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete Facebook-oldala

Dr. Kárpáti Andrea Katalin a Magyar Képzőművészeti Egyetem doktori iskolájának témavezetője és Doktori Tanácsának egykori tagja a tanárképzés fontos támogatója volt.

A vizuális pedagógia frissítésében, az innovációk megismertetésében élen járó professzor mérföldkő volt a magyar vizuális kultúra szakmai életében.



