Gyász
53 perce
Elhunyt a bajai származású professzor
A hazai képzőművészet meghatározó alakjától búcsúzik a közössége. Elhunyt a bajai származású dr. Kárpáti Andrea Katalin professzor.
Családja körében hunyt el pénteken a Magyar Képzőművészeti Egyetem kutató professzora, a bajai származású dr. Kárpáti Andrea Katalin.
Dr. Kárpáti Andrea Katalin a Magyar Képzőművészeti Egyetem doktori iskolájának témavezetője és Doktori Tanácsának egykori tagja a tanárképzés fontos támogatója volt.
A vizuális pedagógia frissítésében, az innovációk megismertetésében élen járó professzor mérföldkő volt a magyar vizuális kultúra szakmai életében.
