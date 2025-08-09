augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

2 órája

Elhunyt a bajai származású professzor

Címkék#Magyar Képzőművészeti Egyetem#kutató#gyász

A hazai képzőművészet meghatározó alakjától búcsúzik a közössége. Elhunyt a bajai származású dr. Kárpáti Andrea Katalin professzor.

Baon.hu

Családja körében hunyt el pénteken a Magyar Képzőművészeti Egyetem kutató professzora, a bajai származású dr. Kárpáti Andrea Katalin.

elhunyt dr. Kárpáti Andrea Katalin
Elhunyt dr. Kárpáti Andrea Katalin
Forrás: Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete Facebook-oldala

Dr. Kárpáti Andrea Katalin a Magyar Képzőművészeti Egyetem doktori iskolájának témavezetője és Doktori Tanácsának egykori tagja a tanárképzés fontos támogatója volt.

A vizuális pedagógia frissítésében, az innovációk megismertetésében élen járó professzor mérföldkő volt a magyar vizuális kultúra szakmai életében. 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu