A rossz híreknek még nincs vége, újabb kecskeméti étterem döntött a bezárás mellett
„Nehéz szívvel, de hálával búcsúzunk." Ezzel az üzenettel jelentette be bezárását a Gúnár Étterem. Úgy tűnik, ez a hét Kecskeméten az étterembezárások hete.
Ahogyan arról már cikkeztünk, a minap közösségi oldalán jelentette be a Labirintus Pizzéria, hogy bezárja kapuit. A kedvelt étterem szeptember közepéig várja a vendégeket, utána lehúzza a rolót. Így döntött a kecskeméti Gúnár Étterem is.
A Gúnár Étterem már a héten búcsúzik
A Labirintus Pizzériával ellentétben a Gúnár hamarabb, már ezen a héten bezár.
„Nehéz szívvel, de hálával búcsúzunk: szeptember 1-től éttermünk bezárja kapuit” – írta az étterem a közösségi médiában. Tájékoztatásuk szerint az utolsó augusztusi héten még változatlanul várják a vendégeket vacsorára, illetve a hétköznapi szabadszedéses ebédekre, majd vasárnap az utolsó Sunday Lunchra.
Az étterem bezárása a hotelt nem érinti. „A Hotel Három Gúnár felújított szobáival továbbra is fogadja a vendégeket reggeliztetéssel együtt” – zárult a Gúnár Étterem csapatának közleménye.
