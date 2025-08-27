A rossz híreknek még nincs vége, újabb kecskeméti étterem döntött a bezárás mellett

Ahogyan arról már cikkeztünk, a minap közösségi oldalán jelentette be a Labirintus Pizzéria, hogy bezárja kapuit. A kedvelt étterem szeptember közepéig várja a vendégeket, utána lehúzza a rolót. Így döntött a kecskeméti Gúnár Étterem is.

„Nehéz szívvel, de hálával búcsúzunk." Ezzel az üzenettel jelentette be bezárását a Gúnár Étterem

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A Gúnár Étterem már a héten búcsúzik

A Labirintus Pizzériával ellentétben a Gúnár hamarabb, már ezen a héten bezár.

„Nehéz szívvel, de hálával búcsúzunk: szeptember 1-től éttermünk bezárja kapuit” – írta az étterem a közösségi médiában. Tájékoztatásuk szerint az utolsó augusztusi héten még változatlanul várják a vendégeket vacsorára, illetve a hétköznapi szabadszedéses ebédekre, majd vasárnap az utolsó Sunday Lunchra.

Az étterem bezárása a hotelt nem érinti. „A Hotel Három Gúnár felújított szobáival továbbra is fogadja a vendégeket reggeliztetéssel együtt” – zárult a Gúnár Étterem csapatának közleménye.