Termékvisszahívás

Ne egye meg! Veszélyes „gumivitamint” hirdetnek gyógyhatásúnak

Címkék#vitamin#termék#termékvisszahívás

Manipuláció és tiltott alapanyagok használata miatt indított eljárást az NKFH. Ha ilyen gumivitamint vásárolt, ne fogyassza el!

Mócza Milán

Már önmagában gyanús, ha egy gumivitaminnak nevezett termék egyáltalán nem tartalmaz vitaminokat. Megtévesztő fogyasztói tájékoztatás és élelmiszer-biztonsági kockázat miatt indult hatósági ellenőrzés a termék ellen – tájékoztatta a lakosságot az NKFH.

Gumivitamin ellen indult hatósági vizsgálat
Ezt a gumivitamint hívta vissza az NKFH
Fotó: NKFH

A Drops of Nature márkanév alatt futó MYCO Gumivitamin több ízben is sérti a fogyasztóvédelmi előírásokat. A terméket a közösségi oldalakon az ADHD tüneteinek (figyelemzavar, hiperaktivitás, túlzott mozgásigény, időbeosztási nehézségek) enyhítésére alkalmas szerként reklámozzák. Ez már önmagában is problémás, ugyanis élelmiszerek esetén betegségmegelőző vagy gyógyító hatás reklámozása tiltott. Az elnevezése is kétséges, hiszen vitaminok helyett különféle gyökér- és gombakivonatokat tartalmaz – például Ashwagandha, Lepketapló, Chaga –, melyek kockázati szempontból új élelmiszernek minősülnek, ráadásul a megengedett mennyiséget is túllépik.

Ne fogyassza el, ha ilyen gumivitamint vett

A termék kinézete, íze, leírása arra ösztönözheti a fogyasztót, hogy többet egyen meg, mint amennyi ajánlott, ami komoly következményekkel járhat – hányással, hasmenéssel, hasi görcsökkel és pajzsmirigyproblémákkal.

Aki tehát teljes nevén „MYCO organic & functional mushroom gummies” terméket vásárolt, ne fogyassza el, ugyanis veszélyes lehet az egészségére. Ha már elfogyasztotta és problémát észlel, forduljon a háziorvosához és tájékoztassa az NKFH-t. 

A fogyasztóvédelmi hatóság továbbá hangsúlyozta, élelmiszer vásárlásánál ne csupán az ára alapján döntsön, ellenőrizze az összetételt, a forgalmazót és kezelje fenntartással a termékről szóló túlzottan pozitív, manipuláló kommenteket, reklámot.

 

 

